Fire TV Stick : les 4 modèles sont à prix réduit

Si vous souhaitez accéder à des contenus vidéos en streaming sur votre téléviseur ou votre vidéoprojecteur, le Fire TV Stick est fait pour vous. Actuellement chez Amazon et Boulanger, les 4 modèles de Fire TV Stick sont en promotion. Lequel choisir ? On fait le point dans cet article.

Le Fire TV Stick est un dongle que l’on branche directement sur la prise HDMI de sa télévision et que l’on connecte à sa box internet en Wifi. Son installation est très simple et vous permet d’accéder à de nombreuses plateformes de streaming comme Prime Vidéo, Netflix ou Disney+ entre autres. Vous pouvez profiter en ce moment et pour une période de temps limitée d’offres promotionnelles sur les 4 modèle de Fire TV Stick sur Amazon et Boulanger. Voici un récapitulatif des offres :

Fire TV Stick Lite à 19,99 euros au lieu de 24,99 euros

Fire TV Stick à 22,99 euros au lieu de 24,99 euros

Fire TV Stick 4K à 29,99 euros au lieu de 34,99 euros

Fire TV Stick 4K Max à 37,99 euros au lieu de 39,99 euros

Quel Fire TV Stick choisir ? Quelles sont les différences ?

Il existe 4 modèles différents qui sont, du moins cher au plus cher : le Fire TV Stick Lite, le Fire TV Stick, le Fire TV Stick 4K et le Fire TV Stick 4K Max. Évidemment, plus le modèle a un prix élevé plus il est évolué. Il faut donc choisir le modèle en fonction de vos besoins et de votre installation existante.

D’un point de vue technique, chaque Fire TV Stick dispose de 8 Go de stockage interne pour les applications et les jeux, d'un processeur Quadricœur 1,7 GHz (1,8 GHz pour le modèle 4K Max) et des technologies sans fil Bluetooth et Wifi.

Le Fire TV Stick Lite est le modèle le plus simple et le moins cher. Il diffuse une image en Full HD 1080p et dispose d’une télécommande vocale Alexa.

Le Fire TV Stick supporte également le Full HD mais il est également compatible Dolby Atmos. La télécommande vocale Alexa est plus complète que sur le modèle Lite avec un bouton pour le volume et quatre boutons de raccourcis pour accéder aux principales plateformes de streaming vidéo et audio.

Le Fire TV Stick 4K peut diffuser des vidéos en 4K Ultra HD jusqu’à 60 images par seconde. Il est compatible HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos. Si vous avez un téléviseur 4K, c’est un modèle qui propose un excellent rapport qualité/prix.

Enfin, le Fire TV Stick 4K Max dispose de plus de puissance que les 3 autres modèles comme nous avons pu le voir plus haut. Ce qui lui permet notamment de diffuser deux flux vidéos en même temps. Il est également compatible Wifi 6. Si votre box internet est également équipée du Wifi 6, vous aurez donc une vitesse bien plus élevée que sur les autres modèles.