Ce pack de 4 ampoules connectées Philips Hue White à moins de 40 euros

Quand on souhaite connecter sa maison et plus particulièrement ses éclairages, le prix des ampoules connectées peut être un frein. Il est donc préférable de profiter d’offres promotionnelles pour réduire le coût global. Grace à cette offre sur Amazon, vous pouvez vous procurer des ampoules pour 10 euros l’unité. Une excellente affaire !

Philips Hue est la marque leader en ce qui concerne les ampoules connectées. Depuis plusieurs années, cette marque propose des produits simples d’utilisation compatibles avec les principaux assistants vocaux. Amazon propose en ce moment une offre très intéressante sur un pack de 4 ampoules LED connectées Philips Hue White E27. Normalement disponible à 49,99 euros, ce pack est en promotion à 39,99 euros, soit 10 euros par ampoule. Cette belle réduction de 20 % va vous aider à connecter l’éclairage de toutes vos pièces.

Comment fonctionne une ampoule connectée Philips Hue et quelles sont ses fonctionnalités ?

L’ampoule Philips Hue peut se connecter directement en Bluetooth à l'application de contrôle dédiée. Vous pouvez ainsi gérer jusqu’à 10 ampoules. Via l’application, vous pouvez contrôler l’allumage de l’ampoule mais aussi son intensité ainsi que la teinte du blanc (plus ou moins chaud).

Si vous vous procurez le pont Hue (non fourni), vous pourrez connecter toutes vos ampoules en Wifi (jusqu’à 50 éclairages en même temps). Vous aurez ainsi accès à des fonctions supplémentaires comme la possibilité de contrôler votre éclairage à distance ou de mettre en place des routines qui suivent votre vie quotidienne. Vous pouvez par exemple définir que certaines de vos ampoules s’allument automatiquement quand vous rentrez du travail le soir.

Ces ampoules peuvent également se contrôler à l’aide des assistants vocaux : Alexa et Google Assistant en Bluetooth et Wifi mais aussi Apple Homekit en Wifi avec le pont Hue.

