Fire TV Stick 4K : le prix du lecteur de streaming d’Amazon est en baisse pour Noël

À l'approche de Noël, le Fire TV Stick est proposé en promotion chez Amazon ! En ce moment, le célèbre lecteur de streaming fait l'objet d'une jolie réduction de presque 45 % par rapport à son prix conseillé.

Depuis ce lundi 9 décembre 2024, Amazon a donné le coup d'envoi de ses ventes flash liées aux prochaines fêtes de fin d'année. Parmi les nombreux produits disponibles sur le site du géant de l'e-commerce, on peut trouver le Fire TV Stick 4K à prix réduit.

Affiché au tarif conseillé de 69,99 euros durant sa commercialisation à la rentrée 2023, le lecteur de streaming d'Amazon est vendu en ce moment à 38,99 euros. La remise de près de 45 % est effectuée automatiquement et aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison à domicile.

Pour rappel ou à titre d'information, le Fire TV Stick 4K de deuxième génération est un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Livré avec une télécommande vocale Alexa, l'appareil de streaming embarque un processeur quadricoeur 1,7 GHz, le Wi-Fi 6, ainsi que les technologies Dolby Vision, HDR, HLG et HDR10+.

Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth 5.2, l'objet connecté dispose d'un espace de stockage de 8 Go et d'une mémoire vive de 2 Go de RAM. Pour terminer, le Fire TV Stick 4K est fourni avec un câble d'alimentation et adaptateur secteur, une rallonge HDMI et deux piles de type AAA.