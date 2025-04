Fire TV Stick 4K pas cher : le lecteur de streaming d’Amazon est à prix bradé

Le Fire TV Stick 4K est de retour en promotion ! Actuellement, le lecteur de streaming conçu par Amazon est à prix bradé. L'appareil bénéficie en effet d'une réduction de plus de 45 % par rapport à son tarif conseillé.

Si vous voulez voir vos programmes favoris venant de Netflix, Prime Video ou Disney+ sur votre TV, sachez qu'Amazon effectue une offre promotionnelle sur son Fire TV Stick 4K. En ce moment, le lecteur de streaming du géant de l'e-commerce passe de 69,99 euros à 37,99 euros. La remise de 32 euros (soit 46 %) se fait automatiquement, il n'y a pas de coupon de réduction à appliquer sur la fiche produit ou au moment de l'étape du paiement.

Lancée par Amazon à la rentrée de septembre 2023, la deuxième génération du Fire TV Stick 4K se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Fourni avec une télécommande vocale Alexa, le lecteur de streaming dispose d'un processeur quadricoeur 1,7 GHz, du Wi-Fi 6 et des technologies telles que le Dolby Vision/Atmos, le HDR, le HLG et le HDR10+.

Compatible avec le Bluetooth 5.2, le Fire TV Stick 4K d'Amazon embarque une mémoire vive de 2 Go de RAM et un espace de stockage de 8 Go. Enfin, l'appareil est accompagné d'un câble d'alimentation, d'une rallonge HDMI et de deux piles de type AAA.