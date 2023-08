Fire TV Stick 4K : le lecteur Amazon est à -50% pour la rentrée

Envie de vous procurer le Fire TV Stick 4K pour la rentrée ? À l'approche du début du mois de septembre, le lecteur conçu par Amazon est proposé à moitié prix par le site officiel Amazon et sur le site Boulanger.

Pour cette rentrée 2023, Amazon et Boulanger se sont alignés pour vous permettre d'avoir le Fire TV Stick 4K à -50%. Alors qu'on pouvait l'avoir aux alentours des 70 euros, le lecteur Amazon voit son prix baisser à exactement 33,99 euros. Pour information, le produit bénéficie de la livraison gratuite à domicile. De plus, en cas de commande sur Amazon, il est possible de payer l'article en quatre fois sans frais.

Idéal pour regarder des contenus en streaming 4K cinématographique avec Dolby Vision, le Fire TV Stick 4K se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Concernant ses points forts, le lecteur d'Amazon embarque un processeur Quadricœur 1,7 GHz, une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, un espace de stockage interne de 8 Go pour les applications et les jeux, la norme Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac et la technologie sans fil Bluetooth. L'appareil est fourni dans un coffret incluant une télécommande vocale Alexa, un câble USB et adaptateur secteur, une rallonge HDMI, deux piles de type AAA et un guide de démarrage.