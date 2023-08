Nest Hub 2 : l’assistant vocal de Google est à moins de 60 €

Un assistant vocal conçu par Google fait l'objet d'une offre promotionnelle sur les sites de trois revendeurs français. Pour la rentrée 2023, le Google Nest Hub 2 bénéficie d'une réduction de 40% pour descendre sous les 60 euros.

L'univers des objets connectés est à l'honneur en cette période de rentrée 2023. Après le Fire TV Stick 4K à moitié prix, voici le Google Nest Hub 2 en promotion sur les sites Boulanger, Fnac et Darty.

Proposé en deux coloris au choix, l'assistant vocal de Google est vendu par les trois sites e-commerce au prix de 59,99 euros au lieu de 99,99 euros ; soit une remise immédiate de 40 euros de la part des trois marchands.

Fonctionnant avec des milliers d'appareils compatibles, le Google Nest Hub peut être considéré comme étant la tour de contrôle de votre maison connectée. Vous avez la possibilité d'allumer la lumière ou de monter la température d'un seul geste. Vous pouvez également poser des questions à Google et obtenir de l'aide tout en gardant les mains libres. Compatible avec le Google Assistant et la technologie sans fil Bluetooth, le Nest Hub est équipé d'un écran tactile de 7 pouces et dispose d'une connexion Wifi. Pour terminer, l'appareil connecté mesure 177.4 x 120.4 x 69.5 mm et affiche un poids de 558 grammes.