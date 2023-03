Fire TV Stick 4K Max : le lecteur multimédia d’Amazon est à prix très réduit

C'est sûrement le bon moment de se procurer le Fire TV Stick 4K Max ! Chez Amazon, le célèbre lecteur multimédia du géant du commerce en ligne passe sous les 45 euros grâce à une réduction de 40%.

À quelques heures du coup d'envoi de ses ventes flash de printemps 2023, Amazon a décidé de mettre en avant ses objets connectés en promotion. Parmi eux, on retrouve notamment le Fire TV Stick 4K Max.

Jusqu'au mardi 11 avril à 9 heures, le lecteur multimédia d'Amazon est proposé au prix de 44,99 euros au lieu de 74,99 euros ; soit 30 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté sur le site e-commerce. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Lancé en même temps que les téléviseurs de la série Omni d'Amazon, le Fire TV Stick 4K Max a la particularité de lire des contenus en streaming 4K haute performance et de prendre en charge le Wi-Fi 6. Du côté des performances, l'objet connecté dispose d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 8 Go, du processeur Quad-core 1.8GHz MT 8696 ou bien encore d'un GPU 750 MHz. Fourni avec une télécommande vocale Alexa, l'appareil est compatible avec la technologie sans fil Bluetooth.