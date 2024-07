Le Fire TV Stick 4K est de retour sur le devant de la scène chez Amazon ! À l'occasion de son Prime Day, le site de commerce en ligne propose son fameux Fire TV Stick 4K à moins de 37 euros seulement.

Le coup d'envoi de l'édition 2024 du Prime Day a été donné avec quelques heures d'avance chez Amazon. Certains produits du géant américain sont déjà en vente, à l'instar du célèbre Fire TV Stick 4K.

Affiché en temps normal à 69,99 euros pour les autres clients, le lecteur de streaming d'Amazon est au prix de 36,99 euros grâce à une remise immédiate de plus de 45 % de la part du site e-commerce. Pour information, l'offre promotionnelle est réservée aux membres Amazon Prime et il est possible de payer le produit en plusieurs fois sans frais.

Fourni avec une télécommande vocale Alexa et commercialisé à la rentrée 2023, le Fire TV Stick 4K se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. L'appareil de streaming embarque un processeur quadricoeur 1,7 GHz, le Wi-Fi 6, et les technologies Dolby Vision, HDR, HLG et HDR10+. Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth 5.2, l'objet connecté dispose d'un espace de stockage de 8 Go et d'une mémoire vive de 2 Go de RAM. Pour terminer, le Fire TV Stick 4K est livré dans un coffret incluant un câble d'alimentation et adaptateur secteur, une rallonge HDMI et deux piles de type AAA.