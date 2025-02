Fire TV Stick 4K : Amazon baisse le prix de son lecteur de streaming après les soldes

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent s'offrir le Fire TV Stick 4K ! Après les soldes d'hiver, Amazon a pris la décision de baisser le prix de son lecteur de streaming

Les soldes d’hiver 2025 font désormais partie du passé mais les bons plans liés au domaine du high-tech ne s'arrêtent pas. Chez Amazon, le géant du commerce en ligne propose à ses clients de se procurer le Fire TV Stick 4K en promotion. Affiché au prix conseillé de 69,99 euros, le lecteur de streaming voit son tarif diminuer à 39,99 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de de 43 % de la part d'Amazon. Pour information, le produit bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Conçue pour visionner divers programmes sur Netflix, Prime Video ou Disney+, la deuxième génération du Fire TV Stick 4K sortie à la rentrée de septembre 2023 est un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Livré avec une télécommande vocale Alexa, le lecteur de streaming embarque un processeur quadricoeur 1,7 GHz, le Wi-Fi 6 et des technologies comme le Dolby Vision/Atmos, le HDR, le HLG et le HDR10+.

Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth 5.2, l'objet connecté dispose d'un espace de stockage de 8 Go et d'une mémoire vive de 2 Go de RAM. Pour terminer, le Fire TV Stick 4K d'Amazon est fourni avec un câble d'alimentation, une rallonge HDMI et deux piles de type AAA.