Fini de perdre du temps devant des vidéos, Gemini va bientôt tout vous raconter

Une nouvelle fonctionnalité de l'assistant intelligent Gemini de Google, pourrait bientôt offrir une manière inédite d’interagir avec les vidéos sur YouTube.

Google ne s’arrête plus dans l’expansion de son assistant Gemini, qui est en train de se déployer dans de nombreux services. Des indices récents découverts dans le code de l’application montrent que l’IA pourrait bientôt gérer WhatsApp et les notifications sur Android. Déjà intégrée à des applications comme Gmail, Google Docs, et Google Keep, cette appli assiste les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes en répondant à des commandes vocales et en anticipant leurs besoins. Que ce soit pour organiser un emploi du temps, répondre à des emails, ou encore éditer des documents, elle devient peu à peu un élément central dans l’écosystème de la société.

Selon des découvertes récentes dans le code source des versions bêta de l'application Google, une nouvelle fonction appelée “Ask about this video” – Demander à propos de cette vidéo – permettrait à Gemini de résumer des vidéos YouTube sans que l’utilisateur ait besoin de les visionner. Cette option, qui utilise les sous-titres de ces dernières pour générer des résumés rapides, pourrait même permettre d'éviter les publicités en fournissant directement les informations recherchées.

Google teste une fonction pour résumer automatiquement les vidéos YouTube avec Gemini

La fonctionnalité “Demander à propos de cette vidéo” s'ajoute à une autre option similaire, “Demander à propos de cet écran“, qui permet de poser des questions sur ce qui est affiché, que ce soit un article, une image ou une autre vidéo. Dans le cas de YouTube, le bouton se transforme pour offrir un résumé du contenu du visionnage en cours. Cela pourrait s’avérer particulièrement utile pour ceux qui souhaitent obtenir rapidement des informations sans devoir regarder l'intégralité du contenu.

Bien que cette fonctionnalité soit encore en phase de test, elle montre bien la volonté de Google de rendre Gemini indispensable. Si elle est déployée à grande échelle, cette option pourrait changer la façon dont les utilisateurs interagissent avec les vidéos en ligne en rendant l’accès à l’information plus rapide et plus efficace. Pour l’instant, cette fonction est disponible uniquement en version bêta, mais elle pourrait bientôt être accessible à un public plus large.

Source : Android Police