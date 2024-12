“Hey Google” est voué à disparaître pour appeler l’assistant, voici son remplaçant

Avec l'émergence de Gemini, “Hey Google” pourrait ne plus faire long feu pour appeler l'assistant embarqué de son smartphone Android.

Depuis bien des années maintenant, “Hey Google” permet d'invoquer l'assistant sur son smartphone Android. Ce mot-clé est tellement identifié par les utilisateurs qu'il a été conservé pour appeler Gemini sur son appareil. Mais alors que Google Assistant est amené à doucement laisser sa place à Gemini, le fameux “Hey Google” ne devrait à terme pas être retenu.

Il y a quelques jours, Google annonçait Gemini 2.0, une nouvelle version bien plus avancée de l'assistant, qui prend notamment en charge les entrées et les sorties multimodales. Gemini 2.0 fait partie intégrante de l'expérience Android XR, le système de Google pour les casques et lunettes de réalité mixte. Comme repéré par Android Police, l'assistant IA Gemini est invoqué par la phrase “Hey Gemini” dans des vidéos de démonstration pour Android XR et pour un prototype de lunettes connectées.

Gemini va peu à peu s'imposer face à Google Assistant

Android XR ne devrait pas être compatible avec Google Assistant. Gemini étant une création de Google, le “Hey Google” aurait pu rester sur Android XR pour appeler Gemini, comme sur Android actuellement, mais cela ne devrait donc pas être le cas. On peut aussi penser que le “Hey Gemini” va aussi s'inviter sur nos smartphones prochainement pour remplacer le “Hey Google”, à moins que l'on nous donne le choix entre les deux options.

Pour ceux qui ne souhaitent pas quitter Google Assistant pour passer à Gemini, vous avez sans doute encore quelques années de tranquillité devant vous. Si Gemini peut réaliser bien des actions dont Google Assistant est incapable, l'inverse est aussi vrai. Google intègre au fur et à mesure des fonctionnalités de l'assistant dans Gemini, mais de nombreuses manquent encore à l'appel, notamment en ce qui concerne la maison connectée. Tant que Google Assistant dispose de fonctions absentes sur Gemini, il devrait survivre. Il ne devrait par contre pas bénéficier d'un support aussi poussé que jusqu'ici. Il ne faut pas s'attendre à voir régulièrement de nouvelles fonctionnalités arriver sur Google Assistant avec l'émergence de Gemini.

Source : Android Police