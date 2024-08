Gemini pourra bientôt lire vos messages WhatsApp et gérer vos notifications, l’IA s’empare de votre smartphone

Google continue d'étendre les capacités de son assistant intelligent, Gemini. De nouvelles fonctionnalités pourraient bientôt permettre de gérer facilement vos appels, messages, et notifications sur Android. Ces évolutions montrent que Google cherche à rendre son IA encore plus indispensable au quotidien.

L'intelligence artificielle de Google, Gemini, est en pleine expansion. Récemment, des indices ont révélé qu’elle pourrait bientôt intégrer Spotify et offrir une nouvelle façon de profiter de sa musique. Cette tendance se poursuit avec l’arrivée prochaine de nouvelles extensions pour gérer les appels, les messages, et les notifications, montrant que l’entreprise ambitionne de faire de son IA un outil central pour les utilisateurs. Ce développement s'inscrit dans la lignée de précédentes intégrations, comme celles avec Gmail ou Google Docs.

Une récente analyse du code source de l'application Google, en version bêta 15.34.32.29.arm64, a révélé des options pour activer de nouvelles extensions de Gemini. C’est notamment le cas pour WhatsApp, Google Messages, et les notifications système d'Android. Bien que ces fonctionnalités ne soient pas encore actives, elles donnent un aperçu des capacités futures de l'assistant, qui pourrait bientôt lire, envoyer des messages et gérer les appels directement via ces applications.

Google développe des fonctionnalités avancées pour WhatsApp avec Gemini

L’extension pour Google Messages permettrait à Gemini de lire et de répondre aux messages. Celle qui concerne WhatsApp pourrait aller encore plus loin, en offrant la possibilité de passer des appels et d’envoyer des messages simplement avec des commandes vocales. Cette intégration étroite avec cette messagerie pourrait rapidement devenir un atout pour les utilisateurs d’Android.

L'extension pour les notifications pourrait quant à elle permettre à Gemini de gérer et de trier les notifications reçues sur votre appareil, voire de déclencher des actions spécifiques en fonction de leur contenu. Ces nouvelles fonctionnalités, bien qu'encore en développement, montrent clairement la volonté de Google d’étendre les capacités de son IA pour en faire un assistant incontournable sur Android. Si ces options sont finalisées, elles pourraient être disponibles dans une prochaine mise à jour et enrichir encore davantage les possibilités offertes par l'assistant.

Source : Android Authority