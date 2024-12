L’IA Gemini de Google pourrait bientôt vous offrir un contrôle inédit sur ses réponses, voici comment

Google s’apprête à enrichir son IA Gemini avec une nouvelle fonctionnalité prometteuse. Celle-ci pourrait transformer la manière dont vous interagissez avec l’intelligence artificielle, en rendant ses réponses encore plus adaptées à vos besoins.

L’intelligence artificielle est en pleine expansion, et Google ne cesse d’innover pour simplifier le quotidien de ses utilisateurs. Gemini, son modèle d'IA le plus avancé, est déjà intégré dans de nombreux services comme Gmail ou Google Drive, où il aide à résumer des documents ou organiser des fichiers. Ce déploiement massif montre la volonté de la société de rendre son IA indispensable dans la gestion des tâches de tous les jours.

Une récente analyse de la version bêta de l’application Google a révélé qu’une nouvelle fonctionnalité est en préparation. Elle permettra aux utilisateurs de contrôler plus finement le contenu généré par Gemini. Cette option devrait inclure un filtre ajustable, offrant une personnalisation encore jamais vue sur les réponses de l’IA. L’entreprise semble vouloir donner davantage de pouvoir aux utilisateurs, en leur permettant d’adapter leur assistant intelligent à leurs préférences ou à leurs sensibilités.

Google prépare un filtre pour personnaliser les réponses de Gemini

L’option détectée dans la version bêta laisse penser que les utilisateurs pourront prochainement ajuster le niveau de censure ou de contrôle appliqué aux réponses de Gemini. Cette fonctionnalité pourrait être particulièrement utile pour éviter certains types de contenus sensibles ou inappropriés. Par ailleurs, l’IA s’est récemment dotée d’une mémoire capable de retenir les préférences de son public, une avancée qui permet de rendre les interactions plus personnalisées et efficaces.

En parallèle, Google mise sur Gemini 2.0, une avancée de taille qui apporte des performances supérieures et une compatibilité multimodale. Ce modèle d’IA peut comprendre et générer du contenu sous forme de texte, d’images ou d’audio, tout en offrant une latence réduite et des capacités renforcées. Il sera progressivement intégré dans des services comme Gmail et Drive dès 2025, où ses fonctionnalités s’étendront à de nouveaux usages interactifs. Cette nouvelle fonction de contrôle des réponses tombe donc juste à point pour compléter ces évolutions, en donnant aux utilisateurs la possibilité d’adapter l’assistant à leurs besoins spécifiques tout en bénéficiant des avancées de sa version ultime.

Source : Android Authority