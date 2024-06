Google a un plan pour gagner une fortune grâce à son IA, et vous en faites partie

Google annonce l'intégration de Gemini dans le panneau latéral de plusieurs de ses applications phares, dont Gmail. Cette mise à jour apporte plusieurs nouvelles fonctions qui permettent d’améliorer la productivité des utilisateurs. Malheureusement, il faudra encore payer pour en profiter.

Google avait montré lors de la conférence Google I/O le 14 mai que son IA Gemini serait intégrée dans divers services. L'entreprise a récemment déployé son application Gemini en France et dans plusieurs pays européens. Initialement connue sous le nom de Project Astra, cette IA est conçue pour booster la créativité et la productivité des utilisateurs. Elle est maintenant en cours de déploiement dans plusieurs autres applis pour offrir des fonctionnalités avancées d'analyse et de gestion de contenu.

Google déploie actuellement le panneau latéral de Gemini dans plusieurs de ses applications phares, notamment Google Docs, Sheets, Slides et Drive. L'IA sera là pour assister les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes, comme la rédaction de documents, l'organisation de données ou la création de présentations.

Google déploie le panneau latéral de son IA Gemini dans toutes ses applications

Dans Google Docs, le panneau latéral Gemini peut aider à rédiger et à affiner le contenu, résumer des informations, brainstormer des idées et créer du contenu basé sur d'autres fichiers. Dans Sheets, Gemini permet d'organiser et de suivre les données, de créer rapidement des tableaux et des formules, et de répondre à des questions spécifiques sur la gestion des feuilles de calcul.

Pour Slides, le panneau latéral facilite la génération de nouvelles diapositives, la création d'images personnalisées et le résumé des présentations. Enfin, dans Google Drive, l’IA peut résumer plusieurs documents, obtenir des informations rapides sur un projet ou explorer en profondeur un sujet sans avoir à ouvrir chaque fichier individuellement.

En plus de ces intégrations, Google va étendre Gemini à Gmail à partir du 24 juin 2024. Les utilisateurs pourront résumer des fils de discussion, suggérer des réponses, rédiger des emails et même trouver des informations spécifiques dans leurs emails ou fichiers Google Drive. Malheureusement ces fonctionnalités ne seront pas gratuites, elles ne seront accessibles qu’aux utilisateurs payants de Google Workspace avec les modules complémentaires Gemini Business, Enterprise, Education et Google One AI Premium.