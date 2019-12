Final Fantasy 7 Remake : une démo bientôt disponible sur le PSN ?

Final Fantasy 7 Remake pourrait bien se laisser approcher par les joueurs plus tôt que prévu. Le site GameStat, qui recense tous les fichiers préchargés sur les serveurs du PSN, a trouvé ce qui semble être une démo du prochain jeu de Square Enix.

Il fait partie des jeux les plus attendus de 2020. Final Fantasy VII, l’un des opus préférés des joueurs, se refait une jeunesse et reviendra le 3 mars 2020 avec un tout nouveau moteur graphique, une écriture remaniée et moderne, un système de combat inédit et bien d’autres surprises. En vérité, le projet de Square Enix nous rappelle un peu ce que Capcom a pu faire avec le remake de Resident Evil 2. Reprendre le matériel d’origine et proposer une toute nouvelle expérience en somme.

Et bonne nouvelle, les joueurs n’auraient pas à attendre l’année prochaine pour pouvoir s’essayer au jeu. Selon le site GameStat, qui s’occupe de recenser l’ensemble des fichiers préchargés sur les serveurs du PSN, une démo de FF VII Remake arriverait très bientôt. Ils ont pu mettre la main sur une image promotionnelle, qui ne laisse pas de place au doute, avec la mention « Final Fantasy VII Remake Demo ».

Bien entendu, mieux vaut attendre la confirmation officielle de Square Enix. De fait, nous n’avons pas encore d’informations sur le possible contenu de cette démo, ni sur sa date de sortie. Il y a néanmoins de grandes chances pour que ce soit celle qui était présentée sur la plupart des salons. Les joueurs pouvaient progresser jusqu’au premier boss du jeu, le Scorpion Sentinel.

Pour rappel, les équipes de GameStats n’en sont pas à leurs premières révélations. C’était eux qui avaient découvert début décembre l’existence du remake de Resident Evil 3, le nouveau jeu de Capcom dont la sortie est prévue le 3 avril 2020. Alors en attendant cette démo hypothétique, on vous glisse le trailer de Final Fantasy VII Remake diffusé lors de l’E3 2019, histoire d’admirer le travail effectué sur les personnages.

Source : CoGconnected