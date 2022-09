FIFA 23 : le jeu en précommande sur PS5 est au meilleur prix pour les clients Leclerc

Envie de précommander FIFA 23 à un prix avantageux ? Chez Leclerc, le jeu sur PS5 est vendu sur le site e-commerce de l'enseigne de la grande distribution à 60,36 euros. Et grâce à cet achat, il est possible d'avoir 10 euros offerts avec la carte de fidélité Leclerc.

Annoncé pour une sortie nationale prévue le 30 septembre 2022 sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, le jeu vidéo FIFA 23 est disponible en précommande moins cher sur le site Leclerc.

Alors que la plupart des revendeurs français proposent le jeu à partir de 69,99 euros, l'enseigne de la grande distribution permet à ses clients de se procurer FIFA 23 sur PS5 à exactement 60,36 euros sur son site en ligne. En précommandant le jeu au tarif indiqué (valable jusqu'au 2 octobre 2022), les clients Leclerc auront droit à 10 euros offerts sur leur compte fidélité. Cette somme pourra être dépensée lors d'un prochain achat.

Développé par EA Sports, FIFA 23 met à l'honneur le sport mondial avec la Coupe du Monde (masculine et féminine), l'ajout des clubs féminins et de nouvelles manières de profiter de vos modes préférés. Les progrès de la technologie HyperMotion2 améliorent encore l'action et le réalisme des matchs sur PS5. Avec deux fois plus de captures de mouvements, les joueurs sont invités à découvrir une animation plus réaliste que jamais ; comme le montre cette bande-annonce.