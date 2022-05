Fiat va arrêter la vente de voitures thermiques pour vous pousser vers l’électrique

Avec le projet de loi européenne prévoyant d'interdire la vente de véhicules thermiques d'ici 2035, de nombreux constructeurs prennent des mesures drastiques pour accélérer l'électrification de leur parc. C'est notamment le cas de Fiat, qui a décidé de stopper la commercialisation de véhicules non électrifiés dès ce 1er juillet 2022 au Royaume-Uni.

Comme vous le savez peut-être, les autorités de nombreux pays ont décidé de prendre des mesures draconiennes pour réduire l'impact de la circulation automobile sur l'environnement. C'est le cas de l'Union européenne, qui a récemment officialisé l'interdiction de la vente des voitures thermiques dès 2035.

Outre-Atlantique, les autorités américaines ont affiché des ambitions plus mesurées. L'électrique devra représenter 50% des véhicules neufs d'ici 2030. De fait et face à ces multiples échéances, de nombreux constructeurs automobiles ont déjà pris des mesures pour accélérer l'électrification de leur parc. En France, Renault vise le 100% voiture électrique d'ici 2030, tandis que Porsche affirme que 80% de sa production sera électrique d'ici 2030 également.

De son côté, Fiat est enfin rentré dans l'ère du 100% électrique avec la nouvelle Fiat 500. Jusqu'alors, le constructeur s'était contenté de déclinaisons hybrides, avec la 500 Hybrid, la Panda Hybrid ou encore la Typo Hybrid.

D'ailleurs, la nouvelle FIAT 500 électrique a rencontré un grand succès, puisque selon les derniers chiffres de la marque italienne, la FIAT 500 est la citadine électrique la plus vendue dans onze pays, et la seconde voiture électrique la plus vendue en Europe, juste derrière Tesla.

Fiat annonce la fin des voitures thermiques au Royaume-Uni dès l'été 2022

Or, le constructeur a décidé de passer à la vitesse supérieure dans l'électrification de son offre. En effet, Fiat a annoncé ce mardi 31 mai 2022 l'arrêt de la vente de tous les véhicules thermiques au Royaume-Uni dès ce 1er juillet 2022.

Pour Fiat, cette mesure était la suite logique des choses, puisque 60% de la gamme Fiat offrait en 2021 au moins une variante à faible émissions de chaque modèle aux clients britanniques. “Cette étape dans l'histoire de Fiat marque un tournant dans notre engagement à fournir des solutions de mobilité abordables et durables à tous nos clients. L'électrique se prête à nos véhicules adaptés aux zones urbaines, incarné par la popularité de la nouvelle Fiat 500″, a déclaré Greg Taylor, directeur général de Fiat et Abarth UK.

Reste maintenant à savoir si Fiat compte adopter cette mesure sur d'autres marchés, et notamment le marché français. Il faut rappeler que la Fiat 500 électrique était le modèle électrique le plus vendu en France en avril 2022. De belles performances qui pourraient pousser à Fiat à adopter la même stratégie pour l'Hexagone.