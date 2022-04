Fiat 500 : la voiture électrique est disponible à partir de 299€ par mois sans engagement

Fiat vient de lancer la première offre sans engagement française qui vous permet d’utiliser une voiture électrique. Pour seulement 299 euros par mois, vous pourrez profiter d’une Fiat 500.

Tous n’ont pas les moyens ou une situation assez stable pour se permettre d’acheter une voiture ou de la louer avec un système LOA ou LDD, c’est pourquoi Fiat vient de lancer une toute nouvelle offre sans engagement pour sa Fiat 500 électrique lancée en 2020. Celle-ci vous permet de disposer d’une voiture que vous pouvez rendre à tout moment, comme si vous vous abonniez à Netflix.

Fiat annonce qu’après avoir effectué un dépôt de garantie de 1000 euros, les clients âgés de plus de 21 ans et disposant du permis de conduire depuis plus d’un an pourront choisir parmi trois offres distinctes qui incluent une Fiat 500 électrique, un forfait de 1500 kilomètres par mois, l’entretien et l’assurance du véhicule. L’offre est sans engagement, une première en France. Elle devrait particulièrement séduire les jeunes qui n’ont pas toujours les moyens de s’engager sur le long terme ou de faire un prêt à la banque.

Quelles sont les trois offres de Fiat pour une 500 électrique sans engagement ?

L’abonnement sans engagement de Fiat se décline en trois offres différentes. Toutes incluent l’entretien et l’assurance tous risques, mais proposent des modèles de Fiat 500 différents. Il vous suffit de commander sur le site internet de Fiat en quelques clics, choisir le lieu de livraison de la voiture et de payer en ligne avec une carte bleue.

Forfait City (299€/mois) : une Fiat 500 électrique avec une finition « Action » (190 km d’autonomie). Elle inclut un support pour smartphone, la climatisation manuelle et quelques aides à la conduite comme le freinage autonome d’urgence ou encore l’alerte de franchissement de ligne).

: une Fiat 500 électrique avec une finition « Action » (190 km d’autonomie). Elle inclut un support pour smartphone, la climatisation manuelle et quelques aides à la conduite comme le freinage autonome d’urgence ou encore l’alerte de franchissement de ligne). Forfait Easy (429€/mois) : une Fiat 500 électrique avec une finition « Icône » (320 km d’autonomie). Elle inclut un écran central de 10,25 pouces avec un système de navigation, la recharge rapide 85 kW, un régulateur de vitesse, des essuie-glaces automatiques et la climatisation automatique.

: une Fiat 500 électrique avec une finition « Icône » (320 km d’autonomie). Elle inclut un écran central de 10,25 pouces avec un système de navigation, la recharge rapide 85 kW, un régulateur de vitesse, des essuie-glaces automatiques et la climatisation automatique. Forfait Tutti (499€/mois) : une Fiat 500 avec une finition « la Prima » (320 km d’autonomie). C’est l’offre la plus complète. Vous bénéficierez d’une caméra de recul, de radars à 360 degrés, de finitions chromées et selleries ivoire en cuir, mais également de la conduite assistée de niveau 2.

À noter que tous les abonnements sont personnalisables. Vous pouvez par exemple ajouter un conducteur supplémentaire (39 euros par mois) ou bénéficier d’une assurance premium (89 euros par mois). Grâce à cette dernière, la franchise passe à 150 euros et le dépôt de garantie à 500 euros. Enfin, si le forfait de 1500 kilomètres par mois ne vous suffit pas, vous pourrez le doubler pour 89 euros par mois.

Grâce à cette nouvelle offre, il est possible que la troisième voiture électrique la plus vendue en Europe devienne encore plus populaire qu’avant. Il ne serait pas impossible que Fiat dépasse Tesla au niveau des ventes de véhicules au cours des prochains mois, étant donné que les tarifs des Tesla ont récemment flambé à cause de l’importante hausse des prix des matières premières.