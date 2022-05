Voitures électriques : la Fiat 500 est le modèle le plus vendu en France en avril 2022

Tandis que les ventes de voitures thermiques s'effondrent en France à cause de la pénurie de composants et de la hausse du prix des carburants, le marché des véhicules électriques et hybrides affiche une santé radieuse. En avril 2022, les immatriculations de ces véhicules se sont maintenues à un bon niveau, permettant à la mobilité électrique de s'accaparer près de 18% de parts de marché.

Comme vous le savez peut-être, les ventes de voitures thermiques s'effondrent depuis ces deux derniers mois en Europe et en France. La faute notamment à la pénurie de composants électroniques (qui complique le processus de fabrication) et la hausse des prix des carburants. Face à cette nouvelle réalité du marché, les consommateurs ont décidé de franchir le pas et de passer à l'électrique.

En février 2022, les ventes de voitures électriques en Europe ont explosé de 79% par rapport à 2021. Cela représentait 160 000 immatriculations supplémentaires et une part de marché record de 20%. Or, l'association professionnelle Avere France, qui rassemble tous les acteurs de l'électro-mobilité, vient tout juste de publier son baromètre d'avril 2022 sur les ventes de voitures électriques et hybrides dans l'Hexagone.

On y apprend que les immatriculations de véhicules électriques et hybrides se sont maintenues à un niveau correct au cours du précédent mois. Grâce à ces bonnes performances, la mobilité électrique s'est octroyée 18% de parts de marché avec plus de 24 000 véhicules immatriculés. “Nous nous approchons donc, si l'on considère l'ensemble du parc roulant, de la barre des 900 000 véhicules électrifiés rechargeables en circulation”, explique Cécile Goubet, Déléguée générale de l'Avere-France. Cela représente une augmentation du nombre d'immatriculations de 11% par rapport à avril 2021.

La barre du million de véhicules électriques en France d'ici la fin 2022

Pour l'instant, la France compte sur ses routes 313 900 véhicules hybrides rechargeables (VHR) et 572 539 véhicules 100% électriques. L'Avere France vise les 600 000 VE et les 400 000 VHR d'ici la fin 2022, ce qui permettra de dépasser la barre symbolique du million de véhicules verts en circulation dans notre pays.

Sur le Top 10 des immatriculations chez les véhicules particuliers électriques en avril 2022, on retrouve en numéro un la récente FIAT 500 électrique. La version électrifiée de la citadine italienne profite d'une offre sans engagement à partir de 299€ par mois. Une formule qui a visiblement fait des émules. La Dacia Spring est sur la seconde marche du podium et continue donc sur sa lancée. À la 3e place, il s'agit de la Peugeot 208.

“Preuve du dynamisme du marché, nous observons l'entrée de nouveaux modèles dans le TOP 10 des véhicules électriques et hybrides rechargeables mis à la route. Un dynamisme qui contraste par rapport au marché français total en baisse de – 22,6% pour les véhicules particuliers”, conclut Cécile Goubet.