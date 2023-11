Fiat Topolino : les commandes ouvrent en France, voici les prix de l’AMI à l’italienne

Fiat vient d'annoncer l'ouverture des commandes pour la Fiat Topolino en France ce mercredi 15 novembre 2023. D'après la marque italienne, les clients français pourront réserver la voiturette électrique en ligne dès le 21 novembre. Comme on pouvait s'y attendre, la Topolino est un peu plus chère que la Citroën AMI.

Lors de sa présentation en début juillet 2023, la Fiat Topolino a fait sensation. Loin d'être un simple clone de la Citroën AMI comme l'Opel Rocks-e, la voiturette électrique italienne marque sa différence en proposant un design extérieur inédit. Il suffit de regarder le quadricycle quelques instants pour constater les nombreux points communs avec la mythique Fiat 500 de 1936.

La Fiat Topolino, une vision élégante de la Citroën AMI

Selon le constructeur, la Topolino a été pensée comme un hommage moderne à ce modèle iconique. Il faut bien reconnaître que le résultat est très réussi, la Topolino ayant bien plus de cachet que les autres voiturettes électriques du marché. Précisons tout de même que si l'extérieur est différent, la petite dernière de Fiat repose sur la même base technique que la Citroën AMI (les deux marques font partie du groupe Stellantis).

En d'autres termes, les performances sont identiques : autonomie de 75 km et vitesse maximale de 45 km/h. On retrouve toujours une batterie de 5,5 kWh tandis que la recharge s'effectue sur une prise domestique en 4 heures. Le quadricycle offre 2 places et 63 litres de rangements dans ses deux versions : la Topolino classique et l'édition Dolce Vita. Cette version décapotable dispose d'un toit en toile enroulable, tandis que les portes ont été supprimées au profit de simples cordes. Signe que cette mouture se destine avant tout à un usage estival disons, il est possible d'ajouter en option une douchette à l'arrière.

A partir de 8 990 € en France

Par ailleurs, les utilisateurs peuvent également se procurer cinq accessoires supplémentaires comme un sac de voyage, un ventilateur USB, une enceinte Bluetooth, une gourde isotherme et deux housses de sièges que l'on peut transformer en serviettes de plage. Le prix de la Fiat Topolino restait encore la grande inconnue, malgré son lancement en Italie.

Ce n'est plus le cas désormais. D'après le dernier communiqué de Fiat, les deux versions de la Topolino sont dès à présent disponibles en France au même prix de 8 990 €, bonus écologique de 900 € inclus. Soit 1 000 € de plus que la Citroën AMI hors bonus (7 990 €). Pour les budgets les plus modestes, il est possible d'opter pour une offre de location longue durée (LDD) affiché à 59 € par mois. Le contrat court sur trois ans ou 15 000 kilomètres. Aucun apport n'est nécessaire et il n'y aucune condition de reprise. Les commandes débuteront dès ce 21 novembre sur le site de Fiat, avec la possibilité de se faire livrer le véhicule à domicile.