Fans de Star Wars The Acolyte, Disney a une mauvaise nouvelle pour vous

Lucasfilm a décidé de ne pas renouveler « The Acolyte » pour une deuxième saison. La série Star Wars Disney+, qui explorait la montée des Sith environ 100 ans avant « La Menace fantôme », a été annulée bien que la première saison se soit terminée sur un cliffhanger.

Créée par Leslye Headland, connue pour son travail sur « Russian Doll », « The Acolyte » était la première histoire de Star Wars se déroulant en dehors de la chronologie principale de la franchise. La série est centrée sur les jumelles Osha et Mae, toutes deux interprétées par Amandla Stenberg, qui ont été séparées lorsqu'elles étaient enfants et croyaient que l'autre était morte.

La série a suscité des réactions mitigées de la part des fans et des critiques. Certains ont salué le regard neuf qu'elle porte sur les Jedi, remettant en cause la perception traditionnelle de leur infaillibilité. La série aborde des thèmes complexes, notamment à travers le personnage du maître Jedi Sol, interprété par Lee Jung-jae, dont les actions ont conduit à la séparation des jumeaux.

The Acolyte n’a pas réussi à convaincre les fans de Star Wars

Cependant, The Acolyte a également fait l'objet de réactions négatives importantes. Certains fans ont estimé que les choix créatifs de la série contredisaient l'histoire fondamentale de la Guerre des étoiles, qui oppose le bien au mal. La série a également été victime du « review bombing », une tactique souvent utilisée pour protester contre l'inclusion d'acteurs de couleur et de personnages LGBTQ.

Malgré la controverse, « The Acolyte » a suscité une attention positive, en particulier pour ses rebondissements. La révélation du personnage de Manny Jacinto en tant que guerrier Sith masqué a été particulièrement bien accueillie, et une scène particulière mettant en scène l'acteur a fait l'objet d'une attention virale sur les médias sociaux.

L'annulation est un choc pour beaucoup, étant donné les nombreuses intrigues laissées en suspens dans le final de la saison. Toutefois, elle n'est pas totalement inattendue si l'on considère la baisse d'audience de la série après sa première en juin.

Lucasfilm va maintenant de l'avant avec d'autres projets Star Wars pour Disney+. « Skeleton Crew », qui débutera le 3 décembre, promet un ton différent grâce à son casting composé essentiellement d'enfants. La deuxième et dernière saison du drame politique « Andor » est prévue pour 2025, tandis qu'une deuxième saison d'« Ahsoka » est en cours de développement.