Star Wars The Acolyte déçoit les fans, c’est un véritable massacre

La nouvelle série The Acolyte de Disney+, inspirée de l'univers Star Wars, est massacrée par les notes des spectateurs. Outre son rythme et sa qualité intrinsèque, deux reproches lui sont adressés par les fans de Star Wars, qui ne sont pas réputés pour leur grande ouverture d'esprit.

La réception des différentes séries Star Wars produites et diffusées par Disney+ a été variable. Andor et The Mandalorian ont été plébiscités par les critiques et le public, quand Obi-Wan Kenobi et Ahsoka ont reçu un accueil bien plus mitigé. Quant à The Book of Boba Fett, il s'agissait jusqu'à présent du show le moins bien noté sur les différentes plateformes.

Mais c'était avant que ne débarque Star Wars: The Acolyte. Les deux premiers épisodes sont sortis sur Disney+ le 4 juin dernier, les six suivants étant rendus disponibles sur un rythme hebdomadaire. Et après le visionnage des trois premiers épisodes de la série, le public massacre la série sur les services de notations. Sur RottenTomatoes, le plus connu à l'international, Star Wars: The Acolyte obtient un médiocre 15 %, traduisant une profonde déception des spectateurs.

Star Wars The Acolyte, une énième série Disney+ accusée de wokisme

Sur les sites français, les scores sont un peu meilleurs, mais toujours désastreux. La note moyenne du public pour la série atteint 1,9/5 sur Allociné et 4,1/10 sur SensCritique. À chaque fois, on constate un très grand nombre de notes à 1, voire à 0 quand c'est possible. Il semble s'agir d'une campagne de review bombing destinée à envoyer un message à Disney, plutôt qu'à juger objectivement la qualité de la série.

Dans un article, Forbes estime que ces notes extrêmement basses “en disent beaucoup plus sur les téléspectateurs que sur la série elle-même”. La publication avance que les fans veulent punir la série pour deux raisons principales : sa nature woke et une potentielle opposition au canon de l'univers Star Wars (nous n'en dirons pas plus à ce sujet pour éviter les spoils).

Les critiques sont en tout cas bien moins sévères dans leurs notes que le public. Star Wars: The Acolyte est actuellement à 84 % sur RottenTomatoes (72 % pour les critiques les plus réputés) et à 3,3/5 sur Allociné.

Source : Forbes