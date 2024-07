The Acolyte : la série Star Wars aura-t-elle droit à une saison 2 ?

The Acolyte vient de se terminer sur Disney+, et c’est désormais l’heure de se demander si la série aura ou non droit à une suite. Quelques éléments de réponses pourraient déjà être apportés grâce à la fin de la première saison.

Le dernier épisode de The Acolyte a laissé les fans de Star Wars en pleine effervescence et en pleine spéculation. Bien que Disney+ n'ait pas officiellement annoncé une deuxième saison, les créateurs de la série ont certainement semé les graines d'une nouvelle intrigue du côté obscur.

Le final de la première saison de The Acolyte, qui est sorti aujourd’hui sur Disney+, a magistralement conclu plusieurs intrigues tout en laissant juste assez de mystère pour que les téléspectateurs en redemandent. Attention spoilers, si vous n’avez pas encore vu l’épisode finale, la suite de l’article pourrait bien vous gâcher la surprise.

Que se passe-t-il à la fin de la première saison de la série The Acolyte ?

Dans le dernier épisode de la première saison de The Acolyte, nous avons assisté à la confrontation émotionnelle entre les jumelles Aniseya, appris la vérité choquante sur leurs origines et assisté à la chute d'Osha du côté obscur. Mais pour chaque réponse apportée, de nouvelles questions sont apparues.

En effet, les spectateurs ont pu apercevoir une silhouette Muun tapie sur cette plage balayée par les vents. Serait-ce le légendaire Dark Plagueis ? L'exploration potentielle de l'histoire des Sith pourrait à elle seule alimenter une nouvelle saison entière.

Sur Coruscant, les intrigues politiques se multiplient. Les pressions exercées par le sénateur Rayencourt pour que les Jedi rendent des comptes et les efforts désespérés de Vernestra pour dissimuler les événements récents laissent présager une crise imminente pour l'Ordre. Sans oublier l'apparition surprise d'un certain Maître Jedi vert. L'implication de Yoda suggère que les enjeux sont sur le point de devenir beaucoup plus importants.

Les bases posées dans la première saison pourraient facilement soutenir un arc de plusieurs saisons détaillant le lent déclin des Jedi et la montée en puissance des Sith. De nombreux fans se sont depuis rendus sur les réseaux sociaux avec le hashtag #RenewTheAcolyte pour exiger une suite.

Dans l'attente d'une décision officielle, il convient de noter que Disney+ a généralement soutenu ses séries Star Wars. “The Mandalorian” et “Andor” ont toutes deux reçu plusieurs saisons. Néanmoins, d’autres n’ont pas eu cette chance.