Falcon et le Soldat de l’Hiver : la série a réalisé un meilleur lancement que Wandavision sur Disney+

Falcon et le Soldat de l’Hiver, la dernière série Marvel diffusée sur Disney+, est plus populaire que Wandavision. Le premier épisode de la série consacrée aux acolytes de Captain America a été regardé pendant 495 millions de minutes la semaine du 15 mars. Le show arrive juste derrière une des dernières séries Netflix, Ginny et Georgia.

Le vendredi 19 mars 2021, Disney+ a mis en ligne le premier épisode de Falcon et le Soldat de l'Hiver. La série Marvel Studios raconte le partenariat entre Sam Wilson, l'Avenger mieux connu sous le nom de Falcon, et James “Bucky” Barnes, alias le Soldat de l'Hiver, le bras de droit de Captain America. Le Baron Zémo, le grand méchant de Civil War, fait partie des personnages phares du show, ainsi que Sharon Carter ou l'antipathique John Walker.

Au cours du week-end de lancement, 1,7 million de ménages américains ont regardé au moins cinq minutes du premier épisode, rapporte Samba TV, une firme d'analyse. Falcon et le Soldat de l'Hiver a donc réalisé le meilleur lancement d'une série sur Disney+, devant Wandavision et The Mandalorian.

La série Falcon et le Soldat de l'Hiver fait un carton sur Disney+ !

Plus récemment, les données fournies par Nielsen, une firme d'analyse marketing, sont venues enfoncer le clou. La série a enregistré 495 millions de minutes de visionnage sur Disney+ dans la semaine du 15 au 21 mars 2021, assure Nielsen. Il s'agit de la deuxième série la plus regardée cette semaine là aux Etats-Unis, devant The Crown ou encore La Chronique de Bridgerton et Lucifer. La série Marvel est uniquement distancée par Ginny et Georgia, une excellente série Netflix à mi-chemin entre Desperate Housewives et Why Woman Kill.

Á titre de comparaison, Wandavision a cumulé 434 millions de minutes de visionnage lors de la semaine de diffusion de son premier épisode. Moins clivant que la série centrée sur Wanda Maximoff, Falcon et le Soldat de l'Hiver reprend les ingrédients qui ont fait le succès du MCU : de l'action, de l'humour et des personnages attachants. D'épisode en épisode, le show est parvenu à surprendre les spectateurs, fans hardcore ou néophytes. L'avant-dernier épisode est diffusé ce vendredi 16 avril 2021.

