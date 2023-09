AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants d’août 2023

Comme chaque mois, AnTuTu vient de dévoiler le classement des smartphones les plus puissants. Au mois d’août 2023, plusieurs appareils ont fait leur entrée dans le classement, mais le plus performant n’est pas celui que l’on attendait.

Après un top 10 des smartphones Android les plus puissants du mois de juillet 2023, le célèbre benchmark AnTuTu vient de publier une nouvelle liste d’appareils, qui est cette fois-ci à jour avec les smartphones commercialisés au mois d’août 2023. Tous ne sont pas équipés de la dernière puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, puisqu’un appareil arbore aussi fièrement le surpuissant Dimensity 9200+ de MediaTek.

En tête au mois d’août, on retrouve le nouveau OnePlus Ace 2 Pro du fabricant chinois. Il s’agit d’un smartphone haut de gamme, mais qui ne fait pas partie de la série principale. Cette série Ace mise tout sur les performances, et c’est bien grâce aux efforts du fabricant que l’appareil a réussi à atteindre les 1 648 735 points ce mois-ci, un record.

Quels sont les smartphones Android les plus puissants du mois ?

En deuxième position, on retrouve l’IQOO 11S, qui s’était déjà retrouvé deuxième le mois dernier. Il est suivi par le RedMagic 8S Pro+, que l’on attendait pourtant à la première place. En effet, il s’agit du seul smartphone du classement à être équipé de la puce Qualcomm la plus puissante, la version overclockée du Snapdragon 8 Gen 2.

Cette dernière a l’avantage de monter à 3,32 GHz sur son cœur principal, quand les autres doivent se contenter d’une fréquence maximale de « seulement » 3,2 GHz. Il semble donc que malgré son avantage sur le papier, celle-ci ne soit pas toujours plus puissante que son homologue classique. Pour rappel, il s’agit essentiellement de la version « For Galaxy » que l’on retrouvait en exclusivité dans les Galaxy S23 de Samsung, mais qui a finalement été rendue disponible à davantage de fabricants au second semestre. Le récent Redmi K60 Ultra de Xiaomi l’utilise également, mais il ne fait étrangement pas partie du top 10. Les smartphones de Samsung, eux, n'ont jamais été faits pour les benchmarks en raison d'un refroidissement interne pas assez conséquent, donc c'est normal qu'on ne les retrouve pas dans cette liste.

En dehors du podium, on retrouve l’iQOO 11 Pro en quatrième position, suivi du Vivo X90 Pro+ et de son MediaTek Dimensity 9200+. S’en suit le OnePlus 11, le Realme GT5 et l’iQOO 11. La neuvième position est occupée par le seul smartphone pliable de la liste, le Vivo X Fold 2, qui n’est malheureusement pas arrivé en France. Enfin, le Find X6 Pro d’Oppo, que l’on attendait aussi avec impatience chez nous, ferme la marche à la dixième place.

Quels sont les smartphones de milieu de gamme les plus performants ?

AnTuTu a également partagé un top 10 des smartphones de milieu de gamme les plus puissants. On retrouve en tête le Redmi Note 12 Turbo, la version chinoise du Poco F5, à 1 148 376 points. Il est propulsé par le célèbre Snapdragon 7+ Gen 2, qui est presque aussi puissant que le Snapdragon 8+ Gen 1 de la génération précédente.

En deuxième position se place le Realme GT Neo 5 SE, équipé de la même puce. Comme le montre le graphique, cette dernière les place très loin devant les autres, tous équipés de puces MediaTek de milieu de gamme.

Le podium est fermé par le iQOO Neo7 SE, et on retrouve ensuite des smartphones tels que le Vivo S17 Pro, l’OPPO Reno 10 Pro 5G, le Redmi Note 12T Pro, le Redmi K60E, le Xiaomi Civi 3, et deux smartphones Ace de OnePlus. La plupart d’entre eux ne sont pas disponibles en France, mais si vous souhaitez le smartphone le plus puissant dans le segment milieu de gamme, c’est vers le Poco F5 de Xiaomi qu’il faudra vous tourner.