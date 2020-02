Facebook teste un nouveau fil d’actualités organisé en 3 onglets

Facebook teste actuellement un nouveau fil d’actualités divisé en trois onglets différents sur Android. Ce nouveau flux vise à permettre aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux publications les plus récentes ou aux posts déjà consultés. Le réseau social a confirmé l’existence d’un test en interne.

Jane Manchun Wong, chercheuse en sécurité informatique, a découvert dans le code de l’application Android de Facebook la présence d’un nouveau fil d’actualités. Encore au stade du développement, ce fil d’actualités est scindé en trois onglets différents, explique l’experte sur son compte Twitter. Voici les trois onglets repérés :

un onglet Pertinence permettant d’accéder au fil d’actualités classique où les publications sont triées par l’algorithme de Facebook.

un onglet Récent, où les posts sont affichés en fonction de leur date de publication.

un onglet Vu, qui répertorie toutes les publications déjà consultées par l’utilisateur.

Ces deux onglets supplémentaires permettent d’abord aux utilisateurs de s’affranchir de l’algorithme de Facebook, connu pour composer votre fil d’actualités en fonction de critères parfois discutables. De plus, il sera plus facile de retrouver une publication qu’on a déjà consulté par le passé. Pour mémoire, il est déjà possible de retrouver la liste des publications déjà vues en se rendant sur cette URL : www.facebook.com/seen. L’onglet facilitera néanmoins la tâche des internautes qui se cantonnent à l’application mobile.

Lire également : Facebook passe le cap des 37 millions d’utilisateurs en France

Interrogé par nos confrères de TechCrunch, un porte parole a confirmé que Facebook teste actuellement un nouveau fil d’actualités en interne. La firme californienne envisage de tester prochainement ce flux revisité auprès d’une poignée d’utilisateurs Android. « Nous testons des moyens de retrouver plus facilement le fil d’actualités en mode chronologique, ainsi que de trier les messages que vous avez déjà vus » explique le porte parole. Que pensez-vous de cette nouvelle interface ? On attend votre avis dans les commentaires.

Facebook is working on tabbed newsfeed for easier access to “Most Recent” and “Already Seen” feeds pic.twitter.com/8Z9KLG9nc8 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2020

Source : TechCrunch