Facebook supprime le bouton “like” dans les Pages

Facebook commence dès aujourd'hui à supprimer le bouton “like” dans un nombre non-précisé de pages. Ces dernières profitent au passage d'un nouveau design avec leur newsfeed dédié, FAQ et autres nouveautés qui visent à renforcer leur intérêt pour les entreprises.

Dites adieu au “Like” en tout cas sur les Pages de Facebook. Le réseau social annonce une série de changements concernant les Pages, avec en premier lieu, à partir d'aujourd'hui, la suppression du bouton “Like”. Un comble, nous direz-vous : le “Like” est sans conteste l'un des aspects les plus caractéristiques du réseau social.

Mais la mesure a du sens, car le Like n'a pas que des défenseurs. Surout, Facebook souhaite garder les professionnels à bord, en revisitant l'intérêt des pages pour eux et leurs clients. L'idée est de faire de ces pages une vraie plateforme qui propulse la com des entreprises vers de nouveaux horizons. Tout le contraire de ce qu'elles peuvent être à l'heure actuelle – à vrai dire un vrai cauchemar, particulièrement pour les marques en crise.

Facebook tourne la Page du Like et espère séduire plus d'entreprises

Supprimer ces “Like” doit permettre de se focaliser sur le suivi (les followers) des Pages, et sur le contenu pertinent qu'elles peuvent leur proposer. Les Pages pourront par ailleurs désormais agir comme des “personnes morales” et suivre d'autres comptes. En plus de cela, Facebook annonce plusieurs nouveautés.

Par exemple, les Pages auront désormais leur propre Fil d'actualités où les marques pourront mixer leurs actualités avec celles de comptes qu'elles suivent. Les commentaires réalisés par une Page sur une autre ou suite à la réaction d'un client seront automatiquement placées en haut.

Les pages pourront également montrer une section FAQ pour éviter de devoir répondre de manière répétée aux mêmes questions de leurs followers. Enfin, les Pages vont se doter de nouveaux outils de gestion. Les administrateurs pourront définir des rôles plus précis et choisir exactement les fonctionnalités auxquelles leurs collaborateurs ont accès.

Enfin, Facebook assure renforcer la détection de contenus haineux ou inappropriés. Ainsi que la délivrance du statut “Vérifié” pour les utilisateurs qui le demandent. Ces changements sont appliqués à partir d'aujourd'hui sur un nombre limité de pages, avant un déploiement plus vaste au cours des prochains mois.