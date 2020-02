Facebook annule la conférence F8 de mai 2020 à cause de l’épidémie de coronavirus

Facebook a décidé d’annuler F8, sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, à cause de l’épidémie de coronavirus. Prévu au début du mois de mai 2020, l’événement sera remplacé par des conférences de petite taille et des présentations vidéo retransmises en direct sur la toile.

L’épidémie de coronavirus bouleverse complètement les plans des géants de la technologie. Il y a quelques semaines, les « risques sanitaires » liés au COVID-19 ont déjà poussé la GSM Association à annuler l’édition 2020 du MWC de Barcelone. De nombreux constructeurs ont donc été contraints de reporter la présentation de leurs nouveaux smartphones. D’autres événements majeurs de la technologie sont touchés. Par exemple, Sony, Facebook et Microsoft ont décidé de ne pas participer à la Game Developers Conference (GDC) de San Francisco.

Les annulations de cet acabit s’accumulent. Ce 27 février, Facebook a décidé d’annuler sa conférence annuelle F8 suite à l’épidémie de coronavirus. « Compte tenu des préoccupations croissantes concernant COVID-19, nous avons pris la décision difficile d’annuler le F8 2020 » annonce Facebook dans un communiqué. Orientée développeurs, la conférence F8 permet tous les ans à Facebook de lever le voile sur ses dernières nouveautés et innovations. Cette année, l’événement était prévu du 5 au 6 mai 2020 à San José dans la Silicon Valley.

Des vidéos diffusées en direct pour remplacer la conférence F8

« Il est important pour nous d’en faire un événement inclusif et il ne semblait pas juste de faire la F8 sans la présence de nos développeurs internationaux » précise le réseau social. L’épidémie complique en effet les voyages internationaux. « Nous prévoyons d’autres moyens pour notre communauté de se réunir grâce à une combinaison d’événements locaux, de vidéos et de contenu diffusés en direct » ajoute la firme californienne.

Pour rappel, le coronavirus a déjà causé la mort de plus de 2.700 personnes en Chine. Ces derniers jours, la maladie est parvenue à contaminer plusieurs pays européens, dont la France. Dans l’Hexagone, on compte 38 cas confirmés, dont 2 décès, 12 patients guéris et 24 individus hospitalisés.

Source : Facebook