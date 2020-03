Facebook Messenger : voici le nouveau design de l’application Android et iOS

Facebook Messenger se met à jour ! Le réseau social déploie actuellement une mise à jour de l’interface de l’application Android et iOS. Ce nouveau design se concentre sur les conversations privées et les stories au détriment des chatbots et des jeux. Découvrez tout ce qui change.

Comme annoncé en août dernier, Facebook a lancé le déploiement d’une nouvelle interface plus minimaliste de Messenger sur Android et sur iOS, rapportent nos confrères de TechCrunch. Ce nouveau design, centré sur les fonctions essentielles, simplifie beaucoup l’utilisation de la messagerie instantanée.

Facebook enterre (enfin) l’onglet « Découvrir » de Messenger

L’onglet « Découvrir », en bas à droite de l’interface, a désormais disparu. Pour rappel, cette section permettait à Facebook de mettre en avant les chatbots, des « agents conversationnels » capables de simuler une discussion sommaire avec un internaute, proposés par des marques ou des entreprises. Lancés en 2016, ces chatbots n’ont finalement pas rencontré le succès escompté. Ils sont néanmoins toujours accessibles via la barre de recherche en haut de l’interface. Pour les trouver, il suffit de taper le nom d’une marque proposant un chatbot.

L’onglet « Découvrir » affichait aussi les nombreux mini-jeux disponibles sur Facebook Messenger. De la manière manière, les jeux sont désormais uniquement accessibles en passant par la fonction recherche. Á la place des chatbots et des jeux, Facebook a décidé de mettre l’accent sur les Stories. L’onglet « Personnes » (à droite de l’écran) est divisé en deux catégories : une section Actifs, qui énumère les amis actuellement disponibles, et une page Stories. Dans cette dernière section, les Stories de vos contacts sont affichées dans de grands rectangles. Comme prévu, Messenger se recentre donc sur ses fonctions de messagerie.

D’après TechCrunch, la mise à jour est actuellement en cours de déploiement sur tous les appareils sous Android et iOS. Si la nouvelle interface n’est pas encore proposée sur votre smartphone, on vous invite à mettre à jour Facebook Messenger. Que pensez-vous de ce design ? On attend votre avis dans les commentaires.

