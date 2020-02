Facebook a exploré un concept de smartphone impossible à utiliser si vous êtes gaucher

Facebook a tenté de développer un smartphone avec un dispositif ergonomique inhabituel, qui aurait rendu l’appareil impossible à utiliser normalement par les utilisateurs gauchers. L’anecdote vient d’un livre « Facebook : The Inside Story » sur l’histoire du plus grand réseau social de la planète.

Aux détour d’une interview à propos de son livre « Facebook : The Inside Story », l’auteur Steve Levy a confié à The Verge quelques anecdotes croustillantes sur les coulisses du plus grand réseau social au monde. Notamment l’histoire totalement improbable d’un prototype de smartphone Facebook qui n’aurait pu être manipulé que par des droitiers. « Que pouvez-vous nous dire à propos du Facebook Phone ? », lance le journaliste Casez Newton.

« Son nom de code était GFK, en référence à Ghostface Killah rappeur du Wu-Tang Clan. Facebook cachait le projet à ses propres salariés« , répond l’auteur. Et d’ajouter : « le téléphone a été dessiné par Yves Behar, il était doté ‘d’un renfoncement inhabituel sur la surface incurvée, où se plaçait le pouce pour le défilement’. Le processeur était construit par Intel, qui fournissait également ‘un capteur de toucher innovant qui pouvait déverrouiller le smartphone et faire défiler en un seul geste‘ », se souvient-il.

Avant de souligner le ridicule de ce choix : « ce capteur ne fonctionnait que pour les droitiers, mais Facebook a quand même décidé de le garder et de poursuivre ». Et Steven Levy de citer un salarié anonyme qui raconte « on alors décidé qu’on se ficherait complètement des gauchers ». Avant que le projet de Facebook Phone ne soit définitivement abandonné. Pour écrire son livre de 527 pages, Seven Levy a eu, selon un échange mail entre The Verge et Facebook, un « accès large aux cadres [de l’entreprise] qui se sont exprimés sur les moments les plus douloureux du passé de Facebook ».

Et d’ajouter : « Bien que nous ne soyons pas d’accord avec tout ce qu’il a dit, nous ne nions pas non plus les défis qu’il décrit et nous travaillons activement pour les résoudre ».

Source : The Verge