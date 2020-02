PlayStation et Facebook renoncent au GDC 2020 à cause de l’épidémie de coronavirus

PlayStation et Facebook ont décidé de faire l’impasse sur la Game Developers Conference (GDC) 2020 suite à l’épidémie de coronavirus en Chine. Les deux firmes mettent en avant les risques sanitaires pour leurs employés. Le salon dédié aux professionnels du jeu vidéo ouvrira ses portes à San Francisco du 16 au 20 mars 2020.

« Nous avons décidé d’annuler notre participation à la Game Developers Conference » annonce un porte parole de la division PlayStation chez Sony dans un communiqué de presse, relayé par nos confrères de Games Industry. « La situation liée au virus et aux restrictions de voyage dans le monde change tous les jours » explique la firme nippone, qui se dit « déçue de devoir annuler sa participation ».

Quelques heures plus tôt, Sony avait déjà décidé de ne pas participer au PAX East 2020, un salon américain dédié au jeu vidéo Boston. « La santé et la sécurité de nos salariés sont notre plus grande préoccupation » assurait l’entreprise japonaise, qui devait notamment y présenter une première démo de The Last of us II. « Nous pensons que c’est l’option la plus sûre » précisait Sony.

Facebook Gaming/Oculus, la filiale dédiée au jeu vidéo du réseau social, a elle aussi décidé de faire l’impasse sur le GDC 2020. Contrairement à Sony, la firme californienne s’engage néanmoins à « partager les annonces passionnantes que nous avions prévues dans des vidéos et des FAQ en ligne ».

Lire également : le coronavirus pourrait retarder la date de sortie de la PS5 et de la Xbox Series X

Des annulations en série

Plusieurs événements majeurs du monde de la technologie ont été bousculés à cause de l’épidémie de coronavirus en Chine. Prévue début février à Taïwan, la nouvelle édition du Taipei Game Show a été repoussée à l’été prochain par mesure de précaution. Même son de cloche du côté du MWC 2020. Le salon de la téléphonie mobile de Barcelone a même été purement et simplement annulé suite à la défection de nombreux constructeurs.

Source : Games Industry