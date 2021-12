L’excellente montre connectée Amazfit Bip S Lite est à tout petit prix, mais faites vite !

Amazon propose une réduction de 25% sur la montre connectée Amazfit Bip S Lite de Xiaomi. Vendue habituellement au tarif déjà contenu de 39,90 €, vous pouvez l'acheter en ce moment à seulement 29,92 €. L'offre ne sera pas disponible pour très longtemps.

Pour profiter de la réduction de 25% sur l'Amazfit Bip S Lite, vous devez cocher la case coupon qui est située à côté de l'image du produit. Vous bénéficiez immédiatement de la remise qui fait passer le prix de la montre connectée de 39,90 € à 29,92 €. Précision importante : le coupon n'est valable que sur les coloris noir et rose, mais pas sur le bleu.

Vous avez par ailleurs jusqu'au 31 décembre 2021 inclus pour profiter de ce bon plan. Il s'agit donc d'une offre flash à durée bien déterminée. Ne trainez donc pas les pas pour sauter sur l'occasion. Pour en venir aux caractéristiques de la montre connectée, il s'agit d'un modèle complet qui dispose de toutes les fonctionnalités classiques que vous pouvez exiger d'une montre connectée. C'est la version Lite de l'Amazfit Bip S.

L'autonomie de cette version allégée est de 30 jours, soit une endurance meilleure que celle de la version standard de la montre connectée. Contrairement à cette dernière, elle ne dispose pas de GPS intégré. Mais c'est vraiment la seule différence majeure entre les deux modèles.

L'Amazfit Bip S Lite dispose d'un écran couleur Always-on de 1,28″. Vous pouvez choisir entre plus de 150 cadrans pour personnaliser la face. L'écran est par ailleurs transflectif, ce qui signifie que son affichage est clair et sans reflet même en plein soleil. C'est une caractéristique qui en fait une montre connectée idéale pour le sport en plein soleil. L'Amazfit Bip S Lite propose d'ailleurs plusieurs mode de tracking sportif et de santé.

Surveillez de manière précise votre fréquence cardiaque en continu ainsi que la qualité de vos sommeils (suivi complet). Vous bénéficiez également d'un système d'évaluation de votre santé avec notifications intelligentes. Enfin, cette montre connectée est étanche et certifiée 5 ATM. En d'autres termes, elle peut être immergée jusqu'à 50 mètres de profondeur.

