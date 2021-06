Excellent prix sur le smartphone 5G Samsung Galaxy S20+

Sorti en 2020, le Samsung Galaxy S20+ reste même un an après un excellent smartphone qui n'a rien à envier aux dernies modèles. Si vous souhaitez vous en équiper, il est possible de l'avoir au meilleur prix du marché, à 599 €, du coté de la boutique en ligne de l'opérateur de téléphonie mobile Orange.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On ne présente plus le Samsung Galaxy S20+, modèle sorti en 2020, proposant une fiche technique musclée, digne des smartphones les plus haut de gamme du marché. Bonne nouvelle pour les personnes qui souhaiteraient s'en équiper, il est en promotion du coté de la boutique en ligne de l'opérateur Orange qui le propose à seulement 599 €. C'est plutôt pas mal sachant que ce dernier était lors de sa sortie, au tarif de 1109 € dans sa version 5G, celle proposée en promotion.

Concernant la fiche technique du smartphone, on retrouve un écran de 6,7 pouces Infinity-O AMOLED au format 20:9 d'une définition de 3200 x 1440 pixels (525 ppi) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, le processeur Exynos 990 (7nm) couplé à 12 Go de mémoire RAM et 128 Go de mémoire e stockage interne (extensible via microSD). La partie photo est un de ses points forts avec notamment l'intégration d'un capteur principal de 64 MP (f/1.5-2.4), d'un capteur 12 MP (f/2.4) téléphoto 10x, 12 MP (f/2.2) ultra grand angle, Caméra ToF.

Son autonomie est confiée à une batterie grande capacité de 4 5000 mAh, compatible charge rapide de 45 W. Enfin, le smartphone a des dimensions de 162 x 74 x 7,8 mm pour un poids de 188 grammes. Le tout tourne sous Android 10 avec l'interface One UI 2.0. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le smartphone, nous vous invitons à consulter notre test complet du Galaxy S20+.