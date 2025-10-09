Eufy Security 2C : le lot de deux caméras connectées avec la base de stockage est à moitié prix !

Améliorez la sécurité de votre domicile avec ce pack de deux caméras Eufy Security 2C, accompagné de la station HomeBase 2 qui permet de stocker vos vidéos en local sans abonnement. L’ensemble bénéficie d’une réduction de près de 50% sur Amazon.

Sortez de chez vous l’esprit tranquille grâce à ce lot de deux caméras de sécurité extérieure aux multiples atouts. Le modèle en promotion est l’Eufy Security 2C, une caméra connectée accompagnée de la station HomeBase 2 qui permet, entre autres, d’enregistrer les séquences sur un stockage local, ce qui vous évite de souscrire à un abonnement pour le stockage dans le Cloud.

Un prix exceptionnel sur Amazon

Ce pack est actuellement à un très bon prix sur Amazon : il est affiché à 94,99 € au lieu de 169,99 €, ce qui correspond à une réduction de 44%. Mais l’offre est encore plus intéressante quand on sait que ce lot coûtait plus de 200 € il y a encore quelques mois.

En réalité, c’est plus de 50% de réduction que propose Amazon en ce moment. L’occasion idéale de vous offrir ce système complet de surveillance à un prix imbattable.

Stockage local, batterie rechargeable et des fonctionnalités complètes

L’euFy Security 2C est équipée d’une batterie rechargeable offrant une autonomie de 6 mois en une seule charge, soit 180 jours ou même plus, en fonction de l’utilisation. Sa résolution Full HD offre un bon compromis entre qualité d’image et efficacité énergétique. De plus, il est possible de régler la résolution à la baisse afin de prolonger l’autonomie.

L’Eufy 2C dispose par ailleurs de toutes les fonctionnalités que l’on peut attendre d’une bonne caméra connectée : vision nocturne nette et en couleur qui transforme la nuit en jour, détection de mouvement et distinction humaine intelligente qui permet de réduire les fausses alertes, délimitation de zones de détection, etc.

La caméra s’installe facilement et sans aucun fil. Il se connecte à la HomeBase 2 via la connexion WiFi de votre domicile. Vous pouvez accéder à la caméra par internet depuis n’importe quel endroit. Les séquences suspectes sont sauvegardées automatiquement sur la mémoire interne de 16 Go. De quoi stocker jusqu’à 3 mois de vidéos sans écraser les premiers enregistrements.