Epic Games Stores : le génial Star Wars Squadrons est le jeu gratuit de la semaine !

L’Epic Games Store régale les joueurs cette semaine en offrant l’excellent Star Wars Squadron jusqu’au 1er décembre. Les amoureux de la saga culte et de bataille spatiale seront ravis. Parfait pour attendre les grosses offres traditionnelles de Noël.

Vous le savez désormais, à la rédaction, nous sommes tous très friands de tout ce qui touche de près ou de loin à Star Wars. Nous effeuillons donc avec attention la moindre production inspirée de l’univers culte de Georges Lucas, que ce soit une série Disney+, comme les excellentes Andor et Obi-Wan Kenobi, ou encore les jeux qui nous permettent d’incarner nos personnages préférés. Aussi, autant vous dire que l’on a été très heureux d’apprendre quel était le jeu gratuit de la semaine sur l’Epic Games Store.

En effet, pour ceux qui ne le savent, Epic offre depuis son lancement un heu gratuit à tous les utilisateurs de sa boutique en ligne. Plus tôt cette année, nous avons par exemple eu droit à Wolfenstein : The New Order et, alors que les fêtes de Noël approchent à grands pas, les joueurs attendent de voir quel autre gros titre Epic va sortir de sa poche pour l’offrir à ses utilisateurs. En attendant, la firme nous a donné de quoi patienter un petit moment.

Foncez télécharger Star Wars Squadrons sur l’Epic Games Stores, il est gratuit

En effet, les utilisateurs peuvent dès aujourd’hui jouer gratuitement à l’excellent Star Wars Squadrons, en le téléchargeant donc à partir de l’Epic Games Store. Sorti en 2020, le titre de Motive Studios vous permet d’incarner un pilote de vaisseau spatial, dont le seul but est d’anéantir les chasseurs ennemis. Les nostalgiques du génial MMO de Bioware The Old Republic retrouveront même le plaisir de choisir entre la Nouvelle République et l’Empire Galactique.

À sa sortie, le jeu a reçu un accueil critique très favorable, obtenant la note très respectable de 79 sur Metacritic. Il faut bien entendu être sensible aux subtilités de la bataille spatiale, mais si tel est votre cas, on ne que vous conseiller de sauter sur l’occasion pour le tester si ce n’est pas encore le cas. Les connaisseurs retrouveront les sensations du mythique Star Wars : X-Wing de 1993.