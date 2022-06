Wolfenstein The New Order est gratuit pendant une semaine sur l’Epic Games Store !

L'Epic Games Store a pour habitude d'offrir des jeux aux utilisateurs. L'occasion pour eux de garnir leur ludothèque à moindre frais. Et à l'occasion du 8e anniversaire du jeu, la boutique a décidé d'offrir l'excellent FPS Wolfenstein The New Order.

Décidément, l'Epic Games Store gâte ses utilisateurs ses derniers temps. Après les 15 jeux offerts à Noël, puis la collection complète Bioshock, des jeux cultes qui ont façonné le visage moderne des jeux de tir en solo, la boutique propose gratuitement un autre titre majeur aux joueurs.

Il s'agit de l'excellent Wolfenstein The New Order. Le titre est disponible jusqu'au 9 juin 2022, 17h dernier carat. Le choix de ce titre n'est pas anodin, puisque The New Order fête son 8e anniversaire. Il faut dire que l'opus occupe une place particulière dans l'histoire de la saga (ndlr : Wolfenstein fait partie des pères des FPS 3D avec Doom).

En effet, Wolfenstein The New Order a reçu un excellent accueil critique et commercial lors de sa sortie en 2014. Grâce à ce succès, la série a pu renaître de ses cendres et trois épisodes supplémentaires ont suivi, à savoir Wolfenstein The Old Blood, Wolfenstein The New Colossus et Wolfenstein YoungBlood.

Wolfenstein The New Order, une référence des FPS

Pour beaucoup (y compris votre serviteur), Wolfenstein The New Order (et les autres opus) fait partie des meilleurs FPS de ces dernières années. Il faut dire que la formule adoptée par MachinesGames fonctionne à merveille.

En premier lieu, le scénario série B assumé se suit sans déplaisir au contraire, notamment grâce à l'excellent travail des comédiens de doublage. Du reste, le ton se veut drôle, irrévérencieux à souhait, rappelant par moment un certain Inglorious Basterds de Quentin Tarantino.

Pour rappel, vous voici dans la peau de BJ Blazkowicz, un soldat américain tombé dans le coma après un ultime assaut contre les forces allemandes en 1946. Seulement à son réveil dans les années 1960, le 3e Reich a gagné la guerre notamment grâce à des technologies surpuissantes.

Qu'à cela ne tienne, Blazko le Barjo est bien déterminé à retourner la situation et à en faire voir de toutes les couleurs aux nazis. Pour cela, le joueur aura accès à un vaste arsenal pour découper les soldats et autres abominations mécaniques crées par les nazis. A l'image du Doom d'Id Software, Wolfenstein The New Order propose des affrontements brutaux, gores et particulièrement jouissifs. Il suffit de se retrouver avec une mitrailleuse dans chaque main pour comprendre.

Pour récupérer Wolfenstein The New Order gratuitement, il suffit de se rendre sur l'Epic Games Store et de se connecter avec ses identifiants. Ne reste plus qu'à cliquer sur l'onglet pour acquérir définitivement le jeu.