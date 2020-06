Epic Games Store : grâce à GTA V, la plate-forme atteint les 61 millions d’inscrits

Epic Games Store a battu son record d’affluence. Le studio Epic Games a en effet fièrement annoncé qu’il avait atteint 61 millions d’utilisateurs actifs. Un très beau score qui doit beaucoup à GTA V, mais également aux autres jeux offerts pendant le mois de mai.

L’Epic Games Store n’a jamais eu autant d’utilisateurs. Après un mois de mai marqué par des jeux d’ampleurs offerts aux utilisateurs, la plate-forme d’Epic Games annonce avoir désormais 61 millions d’utilisateurs actifs. Il faut dire que ces dernières semaines, le studio a tout fait pour pousser les gens à se créer un compte.

Depuis sa mise en ligne en décembre 2018, l’Epic Games Store offre un jeu par semaine aux inscrits. La plupart des cas, il s’agit d’un titre indépendant et un peu ancien, afin de mettre en avant le travail des petits développeurs. Néanmoins, les choses ont un peu changé ces dernières semaines. Coup sur coup, GTA V, Civilization VI, Borderlands The Handsome Collection et Ark ont été offerts. Des blockbusters qui ont rejoint les bibliothèques de nombreux utilisateurs.

GTA V, l’un des artisans du succès

Le succès a été tel pour GTA V que les serveurs de la boutique en ligne ont même été mis à genoux, empêchant les utilisateurs de se connecter. Pendant cette période, près de 13 millions de personnes étaient connectées, un record absolu pour la plate-forme. Ce record a d’ailleurs failli être battu avec l’arrivée de la saison 3 du chapitre 2 de Fortnite, sorti il y a peu. 12 millions de joueurs s’étaient alors connectés.

Il faut dire que Epic fait tout pour séduire les joueurs, mais également les éditeurs pour qu’ils vendent leur création sur sa plate-forme. L’avantage pour eux, c’est de toucher plus d’argent à la vente de chaque copie. Epic Games prend en effet une commission de 12%, contre 30% pour Steam.

Mais la plate-forme de Valve reste encore loin devant ce petit nouveau aux dents longues. En 2019, Steam a dépassé le milliard d’inscrits. Il compte 90 millions d’utilisateurs actifs aujourd’hui.

Et vous, êtes-vous inscrit sur l’Epic Games Store ? Comptez-vous le faire si ce n’est pas le cas ? Dites-le-nous dans les commentaires !