Cilvization 6 est gratuit sur l’Epic Games Store : économisez 60 euros jusqu’au 28 mai 2020

Après Grand Theft Auto V, Epic Games Store a dévoilé le jeu qui sera offert pendant une semaine jusqu’au 28 mai. Il s’agit de Civilization 6, le jeu de stratégie développé par Firaxis et édité par 2K Games. L’offre ne concerne pas les deux extensions sorties en 2018 et 2019 qui sont en vente en supplément.

C’est devenu l’un des rendez-vous incontournables pour les gamers sur PC : chaque jeudi, à 17 heures, la boutique vidéoludique d’Epic Games propose un jeu gratuit pendant 7 jours. Hier, en fin d’après-midi, le voile s’est donc levé sur le jeu offert jusqu’à jeudi prochain. Il s’agit de Sid Meier’s Civilization VI, le dernier opus en date de la célèbre série de jeu de stratégie et de gestion. Il est commercialisé en temps normal 60 euros environ.

Comme toujours, pour profiter du jeu gratuit de l’Epic Games Store, il suffit d’être titulaire d’un compte sur la boutique. Il faut ensuite « acheter » le jeu, valider la commande et Civilization VI arrive dans votre liste de jeux. Même après la fin de l’opération, vous pourrez donc y jouer « à vie » et profiter de cet excellent opus de la série.

Pas de DLC ni de pack d’extension

Notez cependant que cette belle offre ne comprend pas les deux extensions du jeu, Rise and Fall, Gathering Storm, et les différents DLC que Firaxis a développés pour compléter l’expérience. Ils sont tous inclus dans le « Platinum Edition Upgrade », un pack commercialisé habituellement 80 euros, mais que vous pouvez acheter pour 40 euros jusqu’au 11 juin. L’idée d’Epic est simple : si vous avez aimé le jeu de base et que vous voulez aller plus loin, pourquoi ne pas craquer sur cette offre ? C’est beau le marketing.

La semaine dernière, le jeu offert était Grand Theft Auto V de Rockstar. Une annonce qui a fait grand bruit partout dans le monde. Et le succès a été tel que les serveurs de GTA Online ont accusé de nombreux problèmes techniques et des ralentissements. Espérons que le mode multijoueur de Civilization VI connaisse les mêmes soucis, car cela voudra dire que l’opération est un succès. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain jeu gratuit de la boutique Epic.