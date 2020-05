Borderlands 2, ses DLC et son extension sont gratuits jusqu’au 4 juin 2020 sur l’Epic Games Store

Borderlands 2 et son extension, regroupés dans un bundle nommé The Handsome Collection, sont gratuits sur l’Epic Games Store. Les deux jeux peuvent être récupérés sur la plate-forme dès le 28 mai à 17 heures et ce pendant une semaine.

Chaque semaine, Epic Games offre un ou plusieurs jeux à ses utilisateurs. Cette semaine, c’est le jeu de tir à la première personne Borderlands 2 (et ses DLC) ainsi que son extension The Pre-Sequel qui donnés à vie. L’offre sera disponible à partir du 28 mai à 17 heures pendant une période d’une semaine. Vous aurez donc jusqu’au 4 juin pour en profiter. Cette annonce devait être une surprise, mais Epic Games l’a éventé dans un tweet supprimé depuis.

and Epic Games just deleted the tweet ad, which I anticipated so here's video proof of the ad pic.twitter.com/JSwWus0HTz

— Wario64 (@Wario64) May 27, 2020