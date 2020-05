GTA V gratuit à vie sur l’Epic Games Store ce jeudi, voici comment l’obtenir

GTA V est le jeu gratuit de la semaine sur l’Epic Games Store. Vous pouvez l’acquérir à vie du 14 mai à 17h jusqu’au 21 mai à 16h59.

Tous les jeudi à 17h, les joueurs PC se connectent à l’Epic Games Store pour récupérer un voire plusieurs jeux gratuits. Ceux-ci sont disponibles durant une semaine, mais une fois qu’ils sont acquis, ils le sont à vie. Un bon moyen de se constituer une belle bibliothèque de titres sans rien payer. Et cette fois, Epic Games frappe très fort puisque c’est GTA V qui est offert.

GTA V disponible gratuitement sur l’Epic Games Store

C’est le compte Twitter de l’EGS qui a vendu la mèche avant l’heure. « Obtenez GTA V gratuitement sur PC jusqu’au 21 mai. Vous le conservez pour toujours sur l’Epic Games Store », est-il indiqué. Un tweet publié par erreur trop tôt et qui a depuis été supprimé. Mais certains internautes ont eu le temps de réaliser une capture d’écran du tweet.

Le 7 mai dernier, l’éditeur mettait à notre disposition le petit jeu Death Coming, et devait communiquer sur le titre qui le remplacerait ce 14 mai. A la place, Epic annonçait seulement un « jeu mystère ». Il y avait alors deux possibilités : soit il ne savait pas encore quel titre serait gratuit, soit il s’agissait d’une très grosse surprise à venir. On sait désormais que c’est la deuxième option qui est retenue.

Pour en profiter, il suffit de se connecter sur son compte Epic Games Store (ou en créer un le cas échéant) et d’accéder à la boutique depuis le web ou l’application PC. Le jeu gratuit de la semaine y est mis en avant, il vous suffit de cliquer dessus puis sur le bouton Obtenir et enfin Confirmer le commande.

En attendant GTA VI

Si GTA V est sorti en 2013, au début de la génération actuelle de consoles, le titre de Rockstar Games est intemporel et continue de bien se vendre. Il s’est écoulé à plus de 120 millions d’exemplaires, ce qui en fait le troisième titre le plus vendu de tous les temps et le premier pour la période 2010-2020. Plus que l’aventure solo, c’est GTA Online qui constitue une véritable machine à cash pour Rockstar. Le mode multijoueur de GTA V reste d’ailleurs constant en audience sur Twitch malgré les années qui passent.

Epic nous offre ainsi un bon moyen de patienter en attendant GTA VI, qui est en développement selon les rumeurs mais qui ne devrait pas arriver avant encore quelques années, ratant ainsi le lancement des PS5 et Xbox Series X. On constate également que Epic Games continue sa politique agressive pour attirer les joueurs et grappiller des parts de marché à Steam.