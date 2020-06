Cyberpunk 2077 : nouveau trailer, nouvelles infos, le jeu le plus attendu de l’année envoie du lourd

Comme prévu, CD Projekt Red a présenté de nouveaux éléments sur Cyberpunk 2077. Durant cette conférence en ligne, appelée Night City Wire, le développeur polonais a dévoilé quelques éléments de gameplay supplémentaires et de nouvelles cinématiques. Le jeu est toujours prévu pour le mois de novembre 2020.

Cyberpunk 2077 est l’un des jeux les plus attendus de l’année. Et les premiers éléments présentés ces derniers mois par CD Projekt Red semblent être à la hauteur de cette attente. Comme prévu, le studio de développement polonais a organisé une conférence en ligne, premier épisode d’une suite de rendez-vous appelés Night City Wire qui nous mèneront jusqu’à sa sortie en fin d’année.

Le rendez-vous d’aujourd’hui avait pour but de présenter de nouveaux éléments de gameplay et, surtout, un nouveau trailer plantant le décor de cette vaste aventure qui se déroulera à Night City, une version futuriste et dystopique de Los Angeles. Vous pouvez retrouver le trailer en fin de cet article. Notez que le prochain épisode de Nigh City Wire aura lieu dans deux semaines. Ce sera alors l’occasion d’en apprendre un peu plus sur cette grande et puissante aventure.

Explorez le monde, plongez dans les souvenirs des personnages

Le nouveau trailer se concentre sur Jackie, le compagnon de route du personnage principal du jeu. Nous découvrons également la grandeur et la profondeur du jeu, avec un nouveau de détail incroyable. Jackie, c’est lui qui initie le joueur aux règles de Night City. C’est lui qui organise les premiers coups. Dans ce trailer, vous verrez quelques têtes connues (parce qu’ils ont déjà été montrés précédemment par le studio), mais également des personnages encore inconnus. C’est un casting de haut vol que CD Projekt Red prépare.

Lors de ce premier rendez-vous, nous apprenons que le jeu, en monde ouvert promis sans temps de sans chargement, se découpe en six districts, avec des zones très différentes les unes des autres. Le centre-ville qui fourmille de vie. Ou encore le désert, à son exact opposé. Pour passer d’une zone à une autre, vous avez accès à de nombreux véhicules. Seules les voitures ont été présentées, mais il n’est pas impossible que des aéronefs soient également de la partie. Il est possible de conduire à la première personne, mais aussi à la troisième personne.

Comme prévu, la fonction Braindance a également été présentée plus en détail. Grâce à Braindance, vous entrez dans la tête des personnages compatibles et vous vivez certaines scènes de leur vie à la première personne, une expérience qui inclut les sentiments, les sensations et les pensées. Ce système permet d’explorer à volonté les souvenirs des personnages non jouables, dans ses moindres détails. Et selon les améliorations installées sur ces personnages, vous avez accès à différentes informations.

Comme Deus Ex Human Revolution en beaucoup plus grand

Cyberpunk 2077 est un RPG à la première personne développé par le studio à qui nous devons The Witcher 2077. Certains y verront de fortes similitudes avec Deus Ex, notamment l’épisode Human Revolution, notamment sa capacité à proposer des scénarios à tiroir où il est possible de choisir plusieurs approches possibles pour le même scénario. Cela a évidemment de nombreuses implications sur le scénario principal, mais aussi sur les missions secondaires, lesquelles sont plus nombreuses que dans The Witcher 3, et sur les améliorations cybernétiques qui seront disponibles au cours de la partie.

Rappelons que la sortie de Cyberpunk 2077 est désormais programmée pour le 19 novembre 2020, aussi bien sur PS4, PC et Xbox One. Le jour de sa sortie, une mise à jour importante sera disponible. Le titre sera également disponible avant la fin de l’année sur Stadia, mais aucune date précise n’a été apportée. Enfin, le jeu sortira également sur PS5 et Xbox Series X, avec la possibilité de profiter de la mise à niveau gratuite si vous possédez déjà une version sur une console de la génération actuelle.