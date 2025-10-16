Trouver une photo sur Android va devenir un jeu d’enfant grâce à cette fonction super pratique

Chercher une photo précise dans sa galerie deviendra bientôt plus simple. Google prépare une mise à jour du sélecteur de photos d’Android avec de nouveaux outils de navigation et de recherche. Cette amélioration, discrète mais très pratique, est déjà visible dans la dernière version bêta d’Android 16.

La nouvelle bêta d’Android 16, QPR2 Beta 3, continue de se déployer sur les smartphones Pixel et apporte plusieurs ajustements utiles avant la sortie finale prévue pour décembre. Cette version, qui succède à la première bêta lancée en septembre, introduit des améliorations de sécurité, de personnalisation et de performances. Google en profite aussi pour revoir des éléments plus discrets du système, comme le sélecteur de photos, souvent négligé mais essentiel au partage d’images dans les applications. L’objectif est clair : rendre Android plus fluide et plus intuitif au quotidien, sans avoir à passer par des applications tierces.

Comme l’a repéré Android Authority, la mise à jour Android 16 QPR2 Beta 3 introduit deux nouveautés importantes dans le Photo Picker. La première est un curseur de date inspiré de celui de Google Photos. Il permet de faire défiler sa galerie beaucoup plus vite en sautant directement d’un mois à l’autre. Fini le défilement interminable pour retrouver une image prise l’été dernier : il suffit de faire glisser la barre latérale jusqu’à la période voulue.

Google facilite la recherche d’images sur les smartphones Android

La seconde nouveauté concerne la recherche intégrée. Jusqu’à présent, elle reposait uniquement sur du texte : il fallait taper un mot-clé pour filtrer les images. Désormais, une icône de micro apparaît dans la barre de recherche. Elle permet de dicter une requête vocale, pratique lorsque le téléphone est posé ou que l’on a les mains occupées. Cette fonction s’appuie sur les outils de reconnaissance vocale déjà présents dans Android, sans nécessiter d’application tierce.

Pour l’instant, ces deux améliorations ne sont disponibles que dans la version bêta d’Android 16, mais Google prévoit de les déployer plus largement via une future mise à jour du système Google Play. Cela signifie qu’elles arriveront aussi sur les smartphones plus anciens, sans avoir à installer la nouvelle version d’Android. Avec ce petit changement, la marque simplifie encore un geste du quotidien, en rendant la recherche d’images aussi fluide que dans son application Photos.