La fonction Entourer pour chercher change complètement, votre écran est maintenant au cœur de l’analyse

Google vient de modifier l’une des fonctions les plus populaires d’Android. Entourer pour chercher se transforme avec un nouveau comportement qui risque de bousculer vos habitudes. La recherche textuelle ne fonctionne plus tout à fait comme avant.

Depuis son arrivée début 2024, la fonction Entourer pour chercher s’est rapidement imposée comme l’une des nouveautés les plus pratiques sur Android. Basée sur l’intelligence artificielle, elle permet de lancer une recherche visuelle en encerclant une image, un mot ou un élément affiché à l’écran, sans avoir à quitter l’application en cours. Utilisée par des millions de personnes, elle est aujourd’hui compatible avec plus d’une centaine de smartphones, des Galaxy S25 aux Xiaomi 14T Pro, en passant par les Pixel, les Honor et les derniers Motorola.

Mais Google modifie aujourd’hui son fonctionnement avec une mise à jour discrète mais importante. Jusqu’à présent, il suffisait d’ouvrir la fonction et de taper dans la barre de recherche pour écrire une requête classique, comme sur n’importe quel moteur de recherche. Désormais, c’est l’écran entier qui est automatiquement capturé en arrière-plan pour générer des suggestions en lien avec ce qui est affiché. Cette nouveauté a été repérée par nos confrères de 9to5Google dans la version bêta 16.18 de l’application Google. Le message “Rechercher en utilisant tout l’écran” s’affiche au lancement pour introduire ce changement.

Entourer pour chercher capture désormais tout l’écran dès son lancement

Ce nouveau comportement remplace l’ancienne méthode, dans laquelle l’utilisateur décidait lui-même de ce qu’il voulait rechercher. Avec la capture complète de l’écran, la fonction se base désormais sur le contexte visuel pour proposer automatiquement des résultats, comme si l’on faisait une recherche d’image. Pour revenir à une recherche texte classique, il faut retirer l’image affichée en appuyant deux fois dessus. Cette étape supplémentaire pourrait déplaire à ceux qui préfèrent une interaction plus directe.

Google cherche ici à renforcer les capacités contextuelles de son outil. En évitant de demander à l’utilisateur de sélectionner une zone précise, la fonction gagne en fluidité et en rapidité. Cela permet aussi d’intégrer plus facilement les données à l’IA, qui pourra mieux comprendre l’environnement de la recherche. Cette nouveauté est en cours de test dans la version bêta et devrait être déployée plus largement dans les semaines à venir.