Circle to Search de Google devient encore plus pratique et performant grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Google améliore encore l’une de ses fonctionnalités IA les plus utiles et performantes : Circle to Search. Après y avoir introduit la recherche de chanson et la traduction, la firme de Mountain View va encore plus loin pour fluidifier l’expérience utilisateur.

Google est définitivement lancé dans la course effrénée à l’IA. La firme de Mountain View n’a de cesse de déployer des fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle et Entourer pour chercher (ou Circle to Search) est probablement l’une des plus utiles et performantes disponibles sur Android, depuis son lancement en début d’année dernière.

Elle vous permet de rechercher n’importe quelle information affichée sur l’écran de votre appareil grâce à des gestes comme encercler, surligner ou encore appuyer. Son déploiement a été progressif, mais plus d’une centaine d’appareils Android sont désormais compatibles avec la fonctionnalité Circle to Search. Surtout, Google a continué de l’enrichir de nouvelles options comme la traduction, qui vient encore d’être améliorée.

Lire aussi – Amazon lance Lens Live, un concurrent à Google Lens pour trouver rapidement un produit qui nous intéresse

Cette mise à jour rend Circle to Search encore plus pratique et performant

Google a annoncé le 4 septembre avoir amélioré la traduction de Circle to Search, qui « est l’une des fonctions les plus utilisées ». Elle permet, par exemple, de mieux comprendre les publications en langue étrangère ou de parcourir les menus avant de réserver un restaurant à l’étranger.

Afin de rendre l’expérience plus fluide, la firme de Mountain View permet la traduction en continu lors du défilement. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient relancer la traduction dès qu’ils scrollaient ou changeaient de contenu. Désormais, il leur suffit de :

Maintenir le bouton d’accueil ou la barre de navigation pour lancer Circle to Search

Appuyer sur l’icône Traduire

Sélectionner Faire défiler et traduire

En scrollant, voire en changeant d’application, le texte continue d’être traduit sans interruption. Google annonce que cette mise à jour sera déployée cette semaine sur Android, et que certains modèles Samsung Galaxy seront les premiers à en bénéficier.

Cette nouveauté s’inscrit dans une évolution plus globale de la fonctionnalité : Google avait déjà rendu possible l’utilisation du mode IA il y a quelques mois, et avait annoncé plusieurs améliorations pendant le Samsung Unpacked 2025, telles que les résumés IA enrichis pour les recherches visuelles et des actions en un clic pour les numéros, mails et URL détectés à l’écran.