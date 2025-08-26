Android va enfin forcer le mode sombre dans toutes les applications

La dernière version bêta d'Android 16 permet d'activer un mode sombre étendu, qui force les applications qui ne sont pas compatibles à afficher un fond noir plutôt que blanc.

Android 16 est disponible depuis plusieurs semaines maintenant, mais nous n'avons pas encore vu toutes les nouveautés que nous réserve cette nouvelle version. Tous les mois, des correctifs et patchs de sécurité viennent améliorer l'expérience. Et chaque trimestre, une mise à jour plus conséquente est déployée, qui peut apporter de nouvelles fonctionnalités ou des changements d'interface. Et justement, l'une de ces mises à jour trimestrielles va bouleverser le fonctionnement du mode sombre sur nos appareils Android.

Dans la bêta 1 d'Android 16 QPR2, une nouvelle option de mode sombre étendu fait son apparition. Celle-ci permet de forcer cet affichage absolument partout, y compris au sein des applications qui ne supportent pas nativement une telle fonctionnalité. Pour l'instant, le mode sombre est appliqué au niveau du système, dans les menus du smartphone ou de la tablette. Quand il est activé, il permet aussi d'avoir automatiquement le mode sombre affiché dans les applications compatibles. Mais celles qui en sont dépourvues restent désespérément lumineuses.

Android 16 se dote d'un mode sombre étendu

Cette situation peut être très frustrante. De nombreux utilisateurs optent pour le mode sombre afin d'améliorer le confort visuel ou pour limiter la consommation d'énergie sur les écrans OLED. Quand on est dans l'obscurité par exemple, il est bien plus agréable que le mode d'affichage traditionnel, dont le blanc peut se montrer agressif. Naviguer sur son smartphone et passer subitement du mode sombre à une app au fond blanc peut provoquer une gêne visuelle désagréable. On accueille donc cette nouveauté à bras ouverts, en espérant que forcer le mode sombre ne provoque pas de bug d'affichage sur certaines applis.

Vous pouvez d'ores et déjà essayer ce mode sombre étendu en installant la bêta 1 d'Android 16 QPR2 sur votre appareil compatible. Celle-ci n'est pour l'instant accessible que sur une sélection de smartphones Pixel. La version stable arrivera dans quelques semaines. Les constructeurs tiers comme Samsung pourraient l'intégrer dans une de leurs propres mises à jour, mais cela n'est pas garanti.