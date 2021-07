Android : non, le mode sombre n’est pas la solution miracle pour gagner en autonomie

Le mode sombre permet d’avoir un affichage moins fatiguant pour les yeux, mais on présume également qu’il économise de la batterie. Une étude montre aujourd’hui qu’on de gagne en réalité pas grand-chose sur Android, du moins avec la luminosité automatique activée.

Le mode sombre est très à la mode en ce moment. Certains l’utilisent car il est plus reposant pour les yeux, d’autres parce que c’est plus joli. Certains s'en servent pour économiser de la batterie. Ces derniers risquent d’être déçus par l’étude de l’université de Purdue (Indiana), qui indique que cette fonctionnalité ne fait gagner qu’entre 3 et 9% de batterie en usage normal sur Android.

On aurait en effet pu croire que le mode sombre soit un véritable atout pour l’autonomie de nos téléphones. Il est vrai que la technologie OLED permet d’éteindre chaque pixel pour afficher du noir, ce qui laisserait supposer une consommation d’énergie moins importante par rapport au mode classique.

Les chercheurs ont mené une étude sur plusieurs smartphones (Pixel 2, 4, 5 et le Moto Z3) et sur six applications au total (Calculatrice, agenda, Maps, News, Google et Youtube) en utilisant l’outil Per-Frame OLED Power Profiler. Ils ont ainsi analysé l’autonomie des terminaux sur ces apps en mode lumineux et en mode sombre.

Le mode sombre permet de gagner entre 3 et 9% de batterie

Plusieurs tests ont été menés. Les universitaires ont d’abord fait des essais avec la luminosité automatique activée (à l'intérieur). Elle oscille donc entre 30 et 50%. En mode sombre, l’utilisateur ne gagne pas grand-chose, soit de 3 à 9 % de batterie sur la même période.

Des essais ont également été menés avec la luminosité poussée à fond. Ici, le mode sombre se montre plus efficace, puisqu’un utilisateur peut gagner entre 37% et 47% de batterie sur le même laps de temps. Toutefois, les cas où la luminosité doit être mise au maximum sont rares (comme une utilisation à l’extérieur par jour de grand soleil) et ce test ne reflète pas vraiment la réalité.

Un tel gain avec l'écran mis à 100% n’est pas si étonnant, au fond, puisque plus la luminosité est élevée, plus la consommation d’énergie est importante, et un pixel éteint (en mode sombre, donc), ne consomme pas. Il s’agit ici d’une moyenne calculée sur un échantillon de téléphones, mais rappelons qu’ils n’ont pas tous la même luminosité. L'étude ne donne donc qu'une vague idée, pas plus.

Source : Université de Purdue