Ces enceintes compactes Focal compatibles Dolby Atmos sont à prix cassé chez Fnac/Darty

Les sites du groupe Fnac/Darty vous permettent de réaliser une bonne affaire sur l'achat d'un pack d'enceintes compactes. Compatibles Dolby Atmos, les enceintes Sib Evo de la marque Focal bénéficient d'une belle réduction de près de 45 %.

Si vous êtes fans de cinéma et que vous voulez améliorer le son de votre téléviseur, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. En ce moment, les sites de la Fnac et de Darty vous permettent d'avoir un pack d'enceintes compactes à prix très réduit.

Affichées au tarif conseillé de 499 euros, les Focal Sib Evo proposées dans un coloris noir voient leur prix diminuer à 279 euros grâce à une remise immédiate de 44 % de la part des deux sites e-commerce français. Cela représente une belle économie de 220 euros.

Idéales pour être installées dans un salon et conçues pour une utilisation Home Cinéma, les Sib Evo 2.0 de Focal sont équipées d'un système de double connecteur à bouton poussoir, et d'un pied orientable sur axe vertical et horizontal.

Intégrant la technologie audio Dolby Atmos, la paire d'enceintes à trois satellites peut créer des effets sonores verticaux venant du plafond pour une reproduction 3D naturelle et immersive de tous les films.

D'une puissance comprise entre 25 et 200 Watts, l'appareil affiche une fréquence allant de 65 Hz à 25 kHz, un rendement sonore de 90 db et une impédance de 6 Ohms. Enfin, les enceintes Focal Sib Evo mesurent 29,5 cm de hauteur, 19,5 cm de largeur et 19 cm de longueur.