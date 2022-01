JBL GO 2 : l’enceinte Bluetooth est à petit prix pour les soldes d’hiver

À la recherche d'une enceinte Bluetooth pas trop chère ? Profitez de la période des soldes d'hiver pour vous procurer la JBL GO 2 à un petit prix. La petite enceinte est en effet vendue sous les 18 euros seulement chez Bouygues Telecom.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Voici donc une belle affaire à saisir pour celles et ceux qui ont un petit budget pour une petite enceinte Bluetooth. Sur le site Bouygues Telecom, la JBL GO 2 disponible en plusieurs coloris au choix est à seulement 17,50 euros au lieu de 34,99 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 50% de la part de l'opérateur. Pour information, cette offre promotionnelle s'inscrit dans le cadre des soldes d'hiver 2022 et la livraison gratuite du produit peut se faire en point relais.

D'une puissance sonore de 3 watts, la JBL GO 2 est une enceinte portable sans fil qui dispose d'une autonomie de 5 heures grâce à sa batterie en Lithium-ion polymer de 730 mAh (après un temps de charge complet de 150 minutes), du Bluetooth 4.1 et d'une réponse en fréquence dynamique de 180 Hz à 20 kHz. L'appareil est étanche IPX7 ; ce qui est idéal pour des journées de détente à la plage ou à la piscine, ou pour chanter sous la douche. Enfin, l'enceinte dont les dimensions sont de 71,2 x 86,0 x 31,6 mm est livrée avec un câble micro USB pour recharger la batterie.