Huawei déploie la mise à jour EMUI 12 sur les P30

Huawei vient de lancer le déploiement de la mise à jour EMUI 12 sur tous les P30 dans le monde. Cette mise à jour, très attendue par les utilisateurs, permet de profiter de plusieurs nouveautés directement inspirées par Harmony OS. On vous explique comment l'installer sur votre smartphone dès que possible.

L'été dernier, Huawei a levé le voile sur la mise à jour EMUI 12. Cette nouvelle version de l'interface Android du groupe chinois ajoute plusieurs fonctionnalités empruntées à Harmony OS, comme un design général plus épuré, l'accès aux notifications et un tout nouveau panneau de configuration.

Sans surprise, de nombreux téléphones signés Huawei sont compatibles avec la mise à jour. De nombreux terminaux, lancés avant que la marque ne soit privée de licence Android, sont concernés par cette nouvelle version de la surcouche. C'est le cas des Huawei P30 et P30 Pro. Lancés en 2019 avant les sanctions américaines, les deux appareils sont restés très populaires auprès des usagers.

Comment installer EMUI 12 sur votre Huawei P30 ?

Comme promis, Huawei vient donc de lancer le déploiement de la mise à jour EMUI 12, en version finale et stable, sur P30/P30 Pro dans le monde. De nombreux utilisateurs, en provenance de pays différents, ont d'ores et déjà pu installer le firmware.

Notez que la marque chinoise a pris un peu d'avance sur son calendrier. Initialement, Huawei avait prévu de pousser EMUI 12 en avril 2022. Au vu des précédentes déclarations de la marque, le déploiement devrait prendre fin autour du milieu du mois prochain.

D'après nos confrères de Huawei Central, la mise à jour est numérotée 12.0.0.132 et pèse 5 Go. Pour vérifier si elle est déjà disponible sur votre smartphone, on vous invite à suivre la manipulation ci-dessous :

Allez dans les Paramètres de votre smartphone Huawei

de votre smartphone Huawei Rendez-vous dans la section Mise à jour système

Enfin, cliquez sur Rechercher les mises à jour

Appuyez sur Télécharger et installer

Avant de lancer l'installation, on vous conseille de vous assurer que votre téléphone dispose d'un minimum de 50% de batterie. Pour mémoire, la mise à jour ne devrait également plus tarder à débarquer sur les Mate 20, Mate X et Nova 5T. Avez-vous déjà pu installer EMUI 12 ? On attend votre témoignage dans les commentaires.

Source : Huawei Central