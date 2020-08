EMUI 11 : 40 modèles de smartphones Huawei seront compatibles avec la nouvelle interface

Si la conférence de Huawei concernant EMUI 11 n’aura pas lieu avant un bon mois, quelques informations concernant son déploiement circulent déjà. On vient par exemple d’apprendre que l’interface sera déployée sur une quarantaine de modèles, et que plus de 250 millions de smartphones Huawei à travers le monde vont y avoir droit.

À l’heure actuelle, plus d’une trentaine de modèles de smartphones Huawei et Honor profitent déjà de EMUI 10.1. Un score honorable qui montre que Huawei n’abandonne pas ses anciens smartphones sur le bas côté de la route et continue à les mettre à jour. Mais une nouvelle version de l’interface Huawei se profile déjà. EMUI 11 devrait être présenté le mois prochain et sera réservé en priorité au futur Mate 40. D’autres modèles de smartphones Huawei et Honor suivront.

Rendez-vous en septembre pour tout découvrir les nouveautés de EMUI 11

Huawei a prévu de faire d’une pierre trois coups : le constructeur organisera une présentation de EMUI 11, de HarmonyOS 2.0 et de HMS Core 5.0 du 10 au 12 septembre 2020. Selon les dernières informations qui circulent sur la Toile, EMUI 11 devrait quant à lui arriver en version finalisée au 4e trimestre 2020. EMUI 11 devrait améliorer les performances globales des applications, et offrir une compatibilité de la « technologie distribuée » plus étendue.

Le premier appareil à profiter d’EMUI 11 sera le Mate 40, qui commence déjà à faire parler de lui et qui sera décliné en 4 versions. L’appareil devrait être dévoilé lui aussi en septembre, pour une commercialisation prévue en octobre. Au passage, sauf gros revers de situation de dernière minute, l’appareil ne devrait pas bénéficier des services Google, tout comme le P40 ou le Mate 30 Pro avant lui.

Une fois le Mate 40 commercialisé, EMUI 11 sera déployé sur une quarantaine de modèles de smartphones Huawei. Selon le fabricant chinois, cette diffusion concerne au total plus de 250 millions d’utilisateurs. À l’exception du Mate 40, on ne connaît pas avec certitude quels modèles seront concernés par cette mise à jour. Début juillet, une liste de modèles compatibles avec EMUI 11 a circulé, mais rien n’a encore été officialisé du côté de Huawei.

On peut raisonnement s’attendre à ce que la nouvelle interface soit disponible sur les Mate 30 et P30, mais pas uniquement. Il est très probable également que l’interface de Huawei soit déployée sur les Mate 20, les Nova 5 Pro, 5i Pro, 6 5G, ainsi que sur la gamme de smartphones P30, et notamment le P30 Pro, qui a connu récemment une nouvelle itération.

Source : Gizchina